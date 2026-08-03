Ecco il nome femminile più bello del mondo. Uno studio scientifico lo incorona per suono e armonia

Non è soltanto uno dei nomi femminili più diffusi in Europa, ma secondo uno studio scientifico sarebbe anche il nome più bello del mondo. Si tratta di Sofia, o nella variante Sophia, apprezzato per la sua musicalità, il significato e la facilità con cui viene pronunciato in decine di lingue.

La ricerca, pubblicata nel 2022 dal sito specializzato My 1st Years, è stata coordinata dal linguista cognitivo Bodo Winter, dell’Università di Birmingham. Lo studio ha analizzato la percezione di cento nomi attraverso test fonetici, emotivi e culturali per individuare quelli più gradevoli all’ascolto.

Lo studio: Sofia conquista tutti

I partecipanti hanno ascoltato cento nomi differenti, mentre i ricercatori hanno valutato le reazioni in base a diversi parametri, tra cui sonorità, musicalità, ritmo e impatto emotivo.

Al termine dell’analisi, Sofia (o Sophia) è risultato il nome che ha ottenuto i giudizi migliori. Secondo Bodo Winter, infatti, i nomi più apprezzati sono quelli che suscitano emozioni positive semplicemente pronunciandoli ad alta voce.

Un nome che significa “sapienza”

Oltre al suono, a conquistare molti genitori è anche il significato. Derivato dal greco antico “Sophía”, il nome significa “sapienza” o “saggezza” ed è tradizionalmente associato a intelligenza, conoscenza e riflessione.

Comparso in Europa già dal XVI secolo, Sofia ha attraversato i secoli senza perdere fascino ed è oggi uno dei pochi nomi davvero internazionali.

Popolare in tutta Europa

Il successo di Sofia non riguarda un solo Paese. È infatti molto diffuso in Francia, Spagna, Italia, ma anche nelle nazioni di lingua germanica e slava. La sua forza è quella di essere facilmente pronunciabile in oltre venti lingue, caratteristica che lo rende una scelta sempre più apprezzata dalle famiglie.

In Francia, secondo i dati dell’Insee, dal 1922 il nome è stato assegnato a oltre 31 mila bambine nella forma “Sofia” e a circa 16 mila nella variante “Sophia”. Dal 2000 figura stabilmente tra i nomi femminili più scelti.

Anche in Italia Sofia è da anni uno dei nomi preferiti per le nuove nate, occupando regolarmente le prime posizioni nelle classifiche nazionali dei nomi più attribuiti.

Da Sophia Loren alle nuove generazioni

A contribuire alla notorietà internazionale del nome è stata anche la celebre attrice italiana Sophia Loren, che ha reso questa variante ancora più conosciuta nel mondo.

Tra il significato positivo, la musicalità e la semplicità di pronuncia, Sofia continua così a conquistare genitori di culture diverse, confermandosi uno dei nomi femminili più amati a livello internazionale.