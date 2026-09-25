Sagre ed eventi in Veneto nel weekend: 29 appuntamenti da non perdere tra Vicenza, feste dell’uva, transumanze e sapori d’autunno

Quello di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 è uno dei fine settimana più ricchi di sagre dell’inizio d’autunno. Sono numerosi gli appuntamenti in programma in provincia di Vicenza e nel resto del Veneto, tra feste dedicate ai prodotti tipici, transumanze, manifestazioni enogastronomiche, mercatini e spettacoli.

Festa del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI)

Prosegue la 39ª edizione della storica manifestazione. Sabato 26 mercato “Arte e Sapori” con oltre 60 espositori, animazione per bambini e apertura degli stand alle 18.45 con bigoli al bacalà; domenica 27 cerimonia delle investiture della Confraternita, mercato, degustazioni e stand aperti sia a pranzo sia a cena.

Festa della Zucca – Ghizzole di Montegaldella (VI)

Ultimo weekend della 15ª edizione, dal 24 al 27 settembre. Protagonisti i tortelli di zucca De.Co., insieme a primi, secondi e dolci a tema. Sabato sera “Crash! Party”; domenica stand aperto anche a pranzo, giochi in legno, attività per bambini e folklore.

Transumando – Bressanvido (VI)

Dal 24 al 27 settembre torna la grande Festa della Transumanza. Sabato sera concerto dei Rumatera. Domenica la giornata clou: bancarelle dalle 10.30, partenza della mandria da Poianella nel pomeriggio, arrivo della transumanza, taglio della gigantesca forma di Asiago Dop e attività per famiglie. Attiva anche l’area gastronomica.

Sagra di San Michele – Brendola (VI)

Il tradizionale appuntamento prosegue fino a domenica 27 settembre tra Piazza del Donatore e l’area vicina al bocciodromo, con stand gastronomico, musica e momenti di festa.

Barbaràn in Gradea – Barbarano Mossano (VI)

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, al Palatenda di via Zonato, torna il “Gran Galà della Grigliata”: primi piatti, carne alla griglia, costate, frittola de Barbaran e pizza. Sabato anche spiedo di carne; domenica pranzo comunitario, auto storiche e aperitivo con dj set dalle 18. Ingresso libero.

Sagra di Colzè – Montegalda (VI)

Dal 25 al 28 settembre, con stand gastronomico e specialità come “ossi de mas-cio”, galletto ai ferri e fritoe de Colzè. Sabato musica e ballo; domenica mostre, iniziative ambientali e raduno di Vespe e Lambrette con giro sui Colli Berici.

Festa dell’Uva e del Recioto – Gambellara (VI)

Dal 25 al 28 settembre torna la 98ª edizione della festa dedicata al vino e alla tradizione contadina del territorio del Gambellara Doc: degustazioni, gastronomia, musica, luna park, mostre e appuntamenti folkloristici.

Festa del Germano Reale – Santa Maria di Camisano Vicentino (VI)

Dal 25 al 29 settembre in via Negrin. In tavola germano reale, pasticcio con l’arna e ricette della tradizione. Sabato cucina dalle 18.30 e dj set dalle 22; domenica cena dalle 18.30 e Fiesta Latina dalle 21.30. Ingresso libero.

Altabirra – Altavilla Vicentina (VI)

La manifestazione torna da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi del fine settimana di Altavilla Vicentina.

PrOktoberfest – Dueville (VI)

Tre giorni, dal 25 al 27 settembre, nell’area ex Lanerossi e al parco Baden Powell. Cucina in stile bavarese, birre e musica. Sabato stand dalle 19 e concerti; domenica apertura dalle 10, musica live durante il pranzo e dj set nel pomeriggio e in serata. Ingresso libero e struttura coperta.

Scargar Malga – Gallio (VI)

Domenica 27 settembre grande giornata dedicata al ritorno delle mandrie dall’alpeggio. Dalle 10 Mercato della Terra in Piazza Giardini; alle 12 passaggio della mandria nel centro di Gallio; nel pomeriggio camminata con le capre. Ingresso libero.

Faccia da Max – Rettorgole di Caldogno (VI)

Sabato 26 settembre al Circolo Noi di Rettorgole-Cresole appuntamento musicale con il tributo a Max Pezzali e agli 883.

Fiera del Riso – Isola della Scala (VR)

Continua fino al 13 ottobre la 58ª edizione di uno dei maggiori appuntamenti gastronomici veneti, dedicato al riso Nano Vialone Veronese IGP e ai risotti. Sabato apertura dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1; domenica dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 23.

Palio del Vino e dei Sapori – Negrar di Valpolicella (VR)

Sabato 26 e domenica 27 settembre: stand enogastronomici, vini della Valpolicella, musica, pigiatura dell’uva, passeggiata tra colline e vigneti e degustazione vino-cioccolato.

Ciottolando con Gusto – Malcesine (VR)

Sabato e domenica, dalle 11 alle 20, il centro storico diventa un percorso gastronomico in 19 tappe tra pesce di lago, olio di Malcesine, erbe del Monte Baldo e vini del territorio. Previsti anche musica e ingresso al Castello Scaligero per i partecipanti.

Antica Fiera di San Michele – Calmasino di Bardolino (VR)

Dal 25 al 27 settembre. Sabato visite alle corti storiche, cucina tradizionale, musica e spettacolo del fuoco; domenica campanari, sfilata e benedizione dei trattori, pranzo di San Michele, giochi, musica e attività per le famiglie.

Festa di San Michele – Vigasio (VR)

Dal 25 al 27 settembre, attorno alla chiesa di San Zeno: stand gastronomici, piatti della tradizione, musica dal vivo, luna park, hobbisti, artigiani e bancarelle di prodotti tipici.

Sagra e Fiera di San Michele Arcangelo – Angiari (VR)

Dal 25 al 29 settembre. Sabato stand gastronomico dalle 19.30 e tributo a Max Pezzali e 883 dalle 21.30; domenica cucina aperta anche a mezzogiorno, presentazione di un libro nel pomeriggio e musica in serata.

69° Spiedo Gigante – Pieve di Soligo (TV)

La manifestazione parte proprio sabato 26 settembre. Apertura degli stand alle 19 con Spiedo d’Alta Marca e stinco; domenica è prevista la sesta Gara degli Spiedi con undici squadre di cuochi non professionisti.

73ª Festa dell’Uva – Fonte (TV)

Domenica 27, dalle 8.30 alle 20, nel piazzale del Municipio di Onè di Fonte: prodotti tipici, giochi di una volta, sfilata e benedizione dei trattori, carri, gara del boscaiolo, folklore, piatti della tradizione e Asolo Prosecco DOCG. Ingresso gratuito.

Saperi e Sapori di Vallata – Revine Lago (TV)

Sabato 26 e domenica 27 settembre nell’area manifestazioni del Livelet. Festa dedicata al “fasol de Lago”: sabato cena con cinghiale e trippe e concerto; domenica spiedo, trattorini da competizione, miniquad, Kart Cross e Vespa Cross.

Festa dell’Uva – Fonzaso (BL)

Dal 25 al 27 settembre. Sabato trattori d’epoca, visite guidate, spettacoli e incontri sul vino; domenica mercatini, specialità locali, degustazioni, grande sfilata dei carri allegorici e serata finale con musica e fuochi d’artificio.

157ª Sagra Poenta e Osei – Blessaglia di Pramaggiore (VE)

Ultimo weekend della storica festa. Stand con poenta e osei, baccalà, trippe e grigliate. Sabato orchestra e musica; domenica pranzo comunitario, finale della gara di briscola, orchestra Franco Bagutti e spettacolo pirotecnico alle 23.

39ª Festa di San Michele Arcangelo – Quarto d’Altino (VE)

Nel fine settimana stand gastronomico, luna park, pesca di beneficenza, bar giovani e ballo. Sabato sera orchestra Roger e la Voce del Sole; domenica stand aperto anche a pranzo e serata con l’orchestra Renzo Biondi.

43ª Sagra del Graspo de Ua – Spinea (VE)

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre in via Mantegna: cucina aperta tutte le sere, mercatini, giostre, musica, sport e mostre culturali.

La Grande Festa del Vino – Santa Maria di Sala (VE)

Sabato e domenica, dalle 10 alle 20, a Villa Farsetti. L’edizione 2026 riunisce 155 espositori da 29 Paesi e oltre 400 etichette, con produttori, sommelier, eccellenze gastronomiche e degustazioni.

Sagra e Fiera del Tresto – Ospedaletto Euganeo (PD)

L’antica festa prende il via venerdì 25 settembre e prosegue fino al 4 ottobre al Santuario della Madonna del Tresto. È una delle ricorrenze tradizionali più antiche della zona, legata alla memoria dell’apparizione del 1468. Ingresso gratuito.

Cittadella dei Balocchi – Cittadella (PD)

Sabato 26 e domenica 27 settembre il centro storico si trasforma in un grande spazio per famiglie con spettacoli teatrali, laboratori creativi, artisti di strada, giochi di legno, caccia al tesoro, aquiloni e go-kart a pedali.

Calici in Abbazia – Badia Polesine (RO)

Sabato dalle 12 alle 21 e domenica dalle 11 alle 20 nell’Abbazia della Vangadizza. Oltre 30 cantine, più di 200 etichette e quattro Paesi rappresentati. L’accesso all’abbazia è gratuito, mentre per le degustazioni è previsto un ticket.

Nel Vicentino l’offerta del fine settimana è particolarmente ricca: si va dal bacalà di Sandrigo alla zucca di Montegaldella, passando per le transumanze di Bressanvido e Gallio, il Recioto di Gambellara, il germano reale di Camisano e le numerose sagre tradizionali tra Brendola, Colzè, Barbarano, Altavilla e Dueville.

Programmi e orari possono subire variazioni dell’ultima ora, soprattutto in caso di maltempo.