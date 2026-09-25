Veneto – Escursionisti bloccati a 2.400 metri: recuperati nella notte, erano in ipotermia

Si è concluso a tarda notte l’intervento di recupero di due giovani escursionisti spagnoli rimasti bloccati sulla parete della Ra Gusela, sopra passo Giau, nel territorio di Colle Santa Lucia. La coppia, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 24, si trovava in una posizione precaria a circa 2.400 metri di quota, lontano dai sentieri e dalla normale via di salita.

L’allarme è scattato nella serata di giovedì 24 settembre, intorno alle 21.40, quando il Soccorso alpino di Alleghe – Val Fiorentina è stato attivato dalla Centrale del 118 per due escursionisti incrodati in un punto inizialmente non precisato della parete.

Le squadre, una volta raggiunta la zona, sono riuscite a localizzare i due giovani grazie alle coordinate disponibili. La situazione è apparsa subito delicata: un eventuale avvicinamento a piedi avrebbe richiesto tempi molto lunghi, mentre le condizioni in cui si trovava la coppia rendevano necessario intervenire rapidamente.

È stato quindi fatto decollare l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha predisposto un campo base al passo Giau prima di salire di quota e individuare i due escursionisti nei pressi del tracciato di una via alpinistica.

I due si trovavano a una quindicina di metri di distanza l’uno dall’altra. La ragazza, in preda al panico, era rimasta immobile su uno stretto terrazzino, aggrappata con le mani alla roccia. Il compagno si trovava invece in una posizione leggermente meno esposta.

Il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello e ha raggiunto per prima la 24enne, che è stata issata a bordo e trasportata al passo. L’elicottero è quindi tornato in parete per recuperare anche il ragazzo con una seconda rotazione.

Una volta al sicuro, entrambi sono stati controllati dall’équipe sanitaria e accolti all’interno di un rifugio, aperto appositamente dal gestore per permettere loro di ripararsi. I due presentavano principi di ipotermia e sono stati quindi trasportati all’ospedale di Cortina per ulteriori accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia sarebbe partita intorno alle 17 con abbigliamento e calzature non adeguati e senza luci. Durante l’escursione avrebbe imboccato per errore un canalone privo di sentieri, finendo in parete senza più possibilità di proseguire né di tornare indietro.

L’eliambulanza e le squadre del Soccorso alpino hanno concluso l’intervento rientrando intorno all’una e mezza di notte.