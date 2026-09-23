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23 Settembre 2026 - 17.00

Oscar 2027, l’Italia sceglie “L’Estranea”

Nicoletta Ugolini
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“L’Estranea” di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2027. La decisione arriva dal Comitato di Selezione istituito dall’Anica su incarico dell’Academy, che ha indicato il film del regista pugliese per la categoria International Feature Film Award alla 99esima edizione degli Academy Awards, definendolo “un film nuovo, di genere, di un giovane autore, apprezzato dal pubblico e dalla critica”.

Il film concorrerà ora per la shortlist dei quindici migliori film internazionali, in uscita il 15 dicembre 2026. Le nomination saranno annunciate il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

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