Poliziotto nella rete della droga: arrestato con cocaina e soldi falsi

PADOVA, 23 SETTEMBRE 2026 – Un agente della Polfer di Padova, 34 anni, è stato arrestato dalla propria Questura con 166 grammi di cocaina pura e 40mila euro in banconote false da 20 euro. Con lui è finito in manette anche un 28enne di Piove di Sacco, alla guida dell’auto su cui viaggiavano.

L’uomo era da settimane sotto osservazione della squadra mobile, sospettato di essere coinvolto nello spaccio. Martedì sera i colleghi lo hanno fermato sull’A13 mentre rientrava da Bologna, probabilmente di ritorno dal Napoletano, sua zona di origine. Nell’auto sono stati trovati il pacco di cocaina – da mezzo chilo una volta tagliata – e un trolley con il denaro contraffatto.

Portati in carcere ai Due Palazzi, per l’agente è scattata anche la sospensione dal servizio. “Le mele marce vanno isolate e allontanate,” ha commentato il questore Marco Odorisio, sottolineando come la Polizia di Padova abbia saputo individuare al proprio interno chi commette reati.