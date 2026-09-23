Verona, scambiano tifosi gialloblù per avversari e li aggrediscono: nove Daspo per gli ultras

VERONA, 23 SETTEMBRE 2026 – Il Questore di Verona ha emesso nove Daspo nei confronti di altrettanti giovani ultras dell’Hellas Verona, coinvolti in un episodio avvenuto lo scorso 6 settembre prima della partita tra Verona e Arezzo.

Un gruppo di circa ottanta tifosi gialloblù aveva tentato di aggredire fuori dallo stadio una ventina di ragazzi, scambiati erroneamente per sostenitori della squadra avversaria. Durante l’avvicinamento, i nove ultras avevano brandito cinture, bottiglie di birra e caschi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, unito alla scoperta che i giovani erano in realtà tifosi dell’Hellas provenienti dal Trentino Alto Adige, ha permesso di contenere il gruppo ed evitare conseguenze peggiori.

Le successive indagini della Digos, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno portato a identificare i nove responsabili, tutti appartenenti al gruppo ultras “Hellas Army”. La maggior parte ha precedenti di polizia per reati contro la persona commessi in ambito sportivo, e due di loro erano già stati destinatari di Daspo in passato.