Basso Vicentino – Scappa al posto di blocco e tenta di strangolare un carabiniere: arrestato

Non si ferma all’alt e aggredisce i carabinieri durante la fuga: arrestato

Momenti di forte tensione tra Asigliano Veneto e Orgiano, dove un uomo è stato arrestato dopo una fuga iniziata quando avrebbe ignorato l’alt imposto da una pattuglia dei carabinieri. L’episodio ha avuto conseguenze anche per i militari intervenuti.

Secondo quanto riportato, durante le fasi concitate dell’intervento l’uomo avrebbe aggredito uno dei carabinieri, arrivando a tentare di strangolarlo nel tentativo di riuscire a sottrarsi al controllo e proseguire la fuga. Anche la collega che componeva la pattuglia sarebbe rimasta ferita.

La fuga, tuttavia, non è durata a lungo. I militari sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo, che è stato quindi arrestato. Dopo gli accertamenti e gli adempimenti previsti, per lui si sono aperte le porte del carcere.

L’episodio è avvenuto nel Basso Vicentino e ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo il mancato rispetto del posto di controllo. Le circostanze dell’accaduto e le responsabilità dell’uomo saranno ora ricostruite nell’ambito del procedimento giudiziario.