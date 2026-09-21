CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
22 Settembre 2026 - 1.09

Basso Vicentino – Scappa al posto di blocco e tenta di strangolare un carabiniere: arrestato

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Non si ferma all’alt e aggredisce i carabinieri durante la fuga: arrestato

Momenti di forte tensione tra Asigliano Veneto e Orgiano, dove un uomo è stato arrestato dopo una fuga iniziata quando avrebbe ignorato l’alt imposto da una pattuglia dei carabinieri. L’episodio ha avuto conseguenze anche per i militari intervenuti.

Secondo quanto riportato, durante le fasi concitate dell’intervento l’uomo avrebbe aggredito uno dei carabinieri, arrivando a tentare di strangolarlo nel tentativo di riuscire a sottrarsi al controllo e proseguire la fuga. Anche la collega che componeva la pattuglia sarebbe rimasta ferita.

La fuga, tuttavia, non è durata a lungo. I militari sono riusciti a raggiungere e bloccare l’uomo, che è stato quindi arrestato. Dopo gli accertamenti e gli adempimenti previsti, per lui si sono aperte le porte del carcere.

L’episodio è avvenuto nel Basso Vicentino e ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo il mancato rispetto del posto di controllo. Le circostanze dell’accaduto e le responsabilità dell’uomo saranno ora ricostruite nell’ambito del procedimento giudiziario.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Basso Vicentino - Scappa al posto di blocco e tenta di strangolare un carabiniere: arrestato | TViWeb Basso Vicentino - Scappa al posto di blocco e tenta di strangolare un carabiniere: arrestato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy