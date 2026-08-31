Babylon Berlin: arriva la quinta stagione, che chiude una delle serie più belle di sempre

Il ballo sta per finire. Dopo avere raccontato il fascino febbrile, la libertà e le contraddizioni della Repubblica di Weimar, Babylon Berlin si prepara a congedarsi con la quinta e ultima stagione. Otto episodi destinati a condurre Gereon Rath e Charlotte Ritter nel punto esatto in cui la festa si spegne e comincia il capitolo più oscuro della storia tedesca.

La stagione finale sarà disponibile dal 10 settembre 2026 nella mediateca della televisione pubblica tedesca ARD. La trasmissione televisiva su Das Erste è prevista il 19 e il 25 settembre, con quattro episodi per ciascuna serata. Per l’Italia non risultano ancora annunciati ufficialmente una data di uscita e il servizio che distribuirà le nuove puntate.

La serie riprenderà il 30 gennaio 1933, giorno in cui il presidente Paul von Hindenburg nominò Adolf Hitler cancelliere. Il racconto arriverà fino all’incendio del Reichstag, avvenuto nella notte del 27 febbraio e utilizzato dal regime per sospendere le libertà costituzionali, perseguitare gli oppositori e accelerare la trasformazione della Germania in una dittatura.

«Non stiamo più ballando sul bordo del vulcano. Siamo dentro il vulcano», ha spiegato Liv Lisa Fries, interprete di Charlotte Ritter, nell’articolo con il quale il Guardian ha salutato una delle produzioni europee più ambiziose degli ultimi anni.

Gereon scompare, Charlotte indaga

La quinta stagione è liberamente ispirata a Märzgefallene, il quinto romanzo della saga letteraria di Volker Kutscher. Al centro della vicenda ci sarà una serie di omicidi ai danni di ex soldati della Prima guerra mondiale. Le indagini condotte da Charlotte porteranno alla ricerca di una cartella clinica scomparsa, contenente informazioni potenzialmente esplosive sul periodo trascorso da Hitler come militare.

Le persone interessate a recuperare il documento sembrano disposte a tutto, anche a uccidere. Intanto Gereon Rath scompare improvvisamente e Charlotte non sa se riuscirà a rivederlo.

Il mistero poliziesco continuerà quindi a essere il motore della narrazione, ma attorno ai protagonisti il mondo cambierà a una velocità spaventosa. Le SA penetrano nell’apparato statale, gli oppositori vengono arrestati, le istituzioni cedono e la polizia nella quale Charlotte aveva faticosamente conquistato il proprio posto viene progressivamente piegata al nuovo potere.

Il viaggio toccherà anche Colonia e Parigi, per poi tornare inevitabilmente a Berlino. Saranno gli ultimi balli, le ultime notti nei locali e gli ultimi tentativi dei personaggi di difendere lo spazio di libertà nel quale hanno vissuto.

Il ritorno di Gereon e Charlotte

Volker Bruch tornerà nel ruolo di Gereon Rath, ispettore tormentato dai traumi della Prima guerra mondiale, mentre Liv Lisa Fries vestirà ancora una volta i panni di Charlotte Ritter, giovane di origine proletaria entrata nella polizia dopo avere attraversato gli ambienti più poveri e pericolosi della capitale.

Nel cast rivedremo Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Karl Markovics, Benno Fürmann, Fritzi Haberlandt, Mišel Matičević, Udo Samel e Jens Harzer. Clemens Schick interpreterà Hitler, mentre Devid Striesow sarà Hermann Göring. Tra le apparizioni speciali è prevista anche quella di Brian Ferry, cantante dei Roxy Music e già legato all’inconfondibile universo musicale della serie.

Gli otto episodi, della durata di circa 45 minuti ciascuno, sono stati scritti e diretti ancora una volta da Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten. La produzione è di X Filme Creative Pool, in coproduzione con ARD Degeto, WDR, SWR, HR e Beta Film. Le informazioni ufficiali e le anticipazioni delle puntate sono disponibili nella scheda pubblicata da ARD Degeto.

Una serie che ha cambiato la televisione europea

Debuttata nel 2017, Babylon Berlin ha mostrato che anche l’industria televisiva europea poteva competere con le grandi produzioni statunitensi e britanniche. Attraverso scenografie monumentali, costumi, musica, effetti visivi e migliaia di comparse, la serie ha ricostruito una Berlino viva, sensuale, violenta e irripetibile.

Il progetto ha richiesto tredici anni di lavoro e ha raggiunto il pubblico di circa 140 Paesi. Con la conclusione della quinta stagione gli episodi complessivi saranno 48.

Ma la sua forza non è mai dipesa soltanto dallo spettacolo. Dietro i locali notturni, la cocaina, il jazz, il cinema, la criminalità e gli intrighi politici, Babylon Berlin ha raccontato la fragilità di una democrazia giovane. Una società creativa e modernissima, nella quale donne, omosessuali, artisti e nuovi immigrati stavano conquistando libertà impensabili, mentre intorno crescevano povertà, rancore, violenza politica e desiderio di autorità.

Quando gli autori cominciarono a sviluppare la serie, non potevano prevedere quanto quel racconto avrebbe finito per dialogare con il presente. Il Guardian sottolinea le inquietanti risonanze con la Germania del 2026 e con la crescita dell’estrema destra, pur evitando equivalenze storiche semplicistiche. Come osserva Volker Bruch, la storia non si ripete esattamente: «fa rima».

Una coincidenza particolarmente impressionante riguarda Villa Adlon, utilizzata come set nella terza stagione. Nel novembre 2023 lo stesso edificio ospitò realmente un incontro segreto tra esponenti dell’AfD e ambienti neonazisti, durante il quale venne discusso un progetto di “remigrazione” e deportazione di massa.

Le ultime canzoni prima del buio

Anche nel finale la musica conserverà un ruolo fondamentale. Zaho de Sagazan interpreterà sullo schermo una nuova versione di Zu Asche, zu Staub, il brano diventato il simbolo della serie.

Tornerà inoltre Das Lila Lied, storico inno omosessuale nato nella Berlino del 1920. La canzone verrà eseguita in un locale frequentato da travestiti e da ufficiali delle SA omosessuali, prima della brutale repressione nazista contro la comunità LGBTQ+.

È proprio in questi contrasti che Babylon Berlin ha trovato la propria grandezza: la luce abbagliante dei locali e l’ombra già visibile nelle strade, il desiderio di vivere e la certezza dello spettatore che tutto sta per essere distrutto.

Per anni abbiamo seguito Gereon e Charlotte sapendo come sarebbe finita la storia della Germania, ma continuando a sperare che per loro potesse esistere una via d’uscita. La quinta stagione arriverà nel momento in cui quell’illusione non sarà più possibile.

Berlino danzerà ancora per otto episodi. Poi le luci si spegneranno, la musica cesserà e della sua Babilonia resteranno soltanto cenere e polvere.