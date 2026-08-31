Vicenza, uomo trovato a terra sulla Padana viene travolto da un’auto e muore

Tragedia nella serata di domenica 30 agosto lungo strada Padana verso Padova, a Vicenza. Poco dopo le 21, all’altezza del civico 143 nella zona di Settecà, un uomo di 78 anni residente in città è stato investito e ucciso da un’automobile.

Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Vicenza, al momento dell’impatto l’anziano si trovava già riverso sulla carreggiata. L’automobilista che stava sopraggiungendo non si sarebbe accorto della sua presenza e non sarebbe riuscito a evitarlo, finendo per travolgerlo.

Il conducente si è fermato e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di salvare il settantottenne si è rivelato inutile.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Resta da chiarire perché l’uomo si trovasse a terra: tra le ipotesi considerate vi è quella di un malore avvenuto prima dell’investimento.

Gli accertamenti dovranno inoltre stabilire se il settantottenne fosse ancora vivo quando è stato raggiunto dall’automobile e quale sia stata l’esatta causa del decesso. L’autopsia potrà fornire elementi decisivi per ricostruire la sequenza della tragedia.