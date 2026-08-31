«Suo figlio è in fin di vita»: anziana consegna i gioielli, ventenne fermato in stazione

Si sarebbe presentato a casa di un’anziana per ritirare i gioielli richiesti da un falso medico e, appena un’ora dopo, avrebbe tentato di lasciare la città in treno. Un ventenne di nazionalità polacca è stato arrestato dalla Squadra mobile di Padova con l’accusa di avere partecipato a una truffa ai danni di una donna di 85 anni residente a Rovigo.

Il giovane è stato individuato nella stazione ferroviaria di Padova mentre cercava di acquistare un biglietto. Durante il controllo è apparso subito agitato e gli agenti hanno scoperto che nel suo zaino erano nascoste due borsette contenenti gioielli e bigiotteria per un valore complessivo stimato in circa 15 mila euro.

Accompagnato in questura, il ventenne non avrebbe fornito spiegazioni sulla provenienza degli oggetti. Sono quindi scattate le verifiche, condotte con la collaborazione della Squadra mobile di Rovigo.

Gli investigatori hanno accertato che, circa un’ora prima, un’anziana era stata raggirata nella propria abitazione. La donna aveva ricevuto la telefonata di un uomo con accento campano, che si era presentato come medico dell’ospedale di Montegrotto.

Il falso sanitario le aveva raccontato che il figlio era in fin di vita e necessitava con urgenza di cure e farmaci “speciali” dal costo di 40 mila euro. Quando l’ottantacinquenne aveva spiegato di non possedere una somma simile in contanti, l’interlocutore l’aveva convinta a raccogliere in due sacchetti tutti i gioielli disponibili.

Poco dopo, alla porta si era presentato un presunto collaboratore del medico, al quale la pensionata aveva consegnato i preziosi. Secondo la ricostruzione della polizia, sarebbe stato proprio il ventenne fermato successivamente alla stazione di Padova.

Il giovane è stato trasferito nel carcere di Padova. Proseguono gli accertamenti per identificare il complice che avrebbe mantenuto la vittima al telefono il più a lungo possibile, impedendole così di contattare familiari o chiedere aiuto.