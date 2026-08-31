Italiano per stranieri, a Pojana Maggiore oltre venti partecipanti alla prima edizione

Più di venti partecipanti, provenienti principalmente da Marocco e India, hanno completato la prima edizione del corso gratuito di italiano per stranieri organizzato a Pojana Maggiore. Un percorso nato per fornire le conoscenze linguistiche fondamentali e strumenti concreti con cui affrontare più autonomamente la vita quotidiana, il lavoro e le relazioni sociali sul territorio.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di “Collettivo Creativo”, progetto promosso dall’Unione dei Comuni Basso Vicentino con il coinvolgimento dei Comuni di Pojana Maggiore e Asigliano Veneto e sviluppato attraverso l’Avviso pubblico Anci – II Edizione.

Il corso è stato curato da GiovaniMentor Aps con il contributo e la collaborazione di Projenia. A guidare le lezioni è stata la docente Silvia, che ha proposto un metodo pratico e orientato soprattutto alla comunicazione.

I partecipanti hanno potuto esercitare sia le competenze orali sia quelle scritte, partendo dagli elementi fondamentali della lingua italiana. Il programma ha affrontato argomenti utili nella vita di tutti i giorni: i saluti, l’alfabeto, i numeri, i colori, il verbo essere, gli articoli, le stagioni, i mesi e il lessico di base.

«L’apprendimento della lingua rappresenta uno dei primi e più importanti strumenti per favorire l’integrazione e la partecipazione alla vita della comunità – sottolineano i promotori dell’iniziativa –. Questo corso ha voluto offrire non soltanto conoscenze linguistiche, ma soprattutto un’occasione di incontro, relazione e crescita, mettendo a disposizione di chi vive e lavora sul territorio strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza la quotidianità».

Il corso rientra negli obiettivi di “Collettivo Creativo”, progetto dedicato alla valorizzazione di spazi e opportunità destinati ai giovani e alla comunità. L’iniziativa è nata nell’ambito dell’Avviso pubblico Anci – II Edizione, finalizzato all’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

La conclusione della prima edizione non rappresenta però la fine del percorso. Sono già in programma nuove attività e a breve verranno comunicate le date della seconda edizione del corso. L’obiettivo è dare continuità all’esperienza e permettere a un numero sempre maggiore di persone di avvicinarsi alla lingua italiana.

Il risultato raggiunto conferma il valore della collaborazione tra associazioni, realtà progettuali e istituzioni locali nella costruzione di occasioni concrete di integrazione, accoglienza e partecipazione, capaci di rafforzare i legami all’interno della comunità.

“Collettivo Creativo” è un progetto dell’Unione dei Comuni Basso Vicentino, con i Comuni di Pojana Maggiore e Asigliano Veneto, sviluppato nell’ambito dell’Avviso pubblico Anci – II Edizione dedicato alle proposte per assegnare spazi e immobili pubblici a giovani under 35 impegnati nella realizzazione di progetti innovativi.