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31 Agosto 2026 - 10.55

Veneto – Fiamme nella notte: brucia un capannone, coinvolto un mezzo pesante

REDAZIONE
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Violento incendio nella notte a Fontaniva, nel Padovano. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone industriale in via Boschi, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Le prime telefonate alla centrale operativa sono arrivate intorno alle 2, quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di fiamme sul tetto dell’edificio. Sul posto sono state immediatamente inviate le squadre del vicino distaccamento di Cittadella, dei volontari di Borgoricco e dei comandi di Padova e Vicenza.

L’incendio ha coinvolto anche un mezzo pesante parcheggiato all’interno del capannone. La presenza di grandi quantità di olio idraulico e carburante ha reso necessario l’impiego di sostanze estinguenti schiumogene.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dopo circa un’ora, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite a lungo.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cittadella.

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