Tragedia sulla ferrata, trovato morto il 22enne disperso: precipitato per oltre 200 metri

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RECOARO TERME – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane escursionista disperso nel Gruppo del Fumante. Il corpo senza vita del 22enne di Saonara, in provincia di Padova, è stato individuato nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, da un drone del Soccorso alpino. Per cause ancora da accertare, il giovane sarebbe caduto poco dopo aver iniziato la Ferrata del Vajo Scuro, precipitando per oltre 200 metri.

La famiglia non aveva più sue notizie da sabato, quando il 22enne era partito con l’intenzione di percorrere la Ferrata del Vajo Scuro e trascorrere poi una notte in rifugio.

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, dopo che la sua automobile era stata trovata ancora parcheggiata nei pressi del Rifugio Battisti. Da quel momento è stata messa in moto una vasta operazione di ricerca.

Sul campo sono intervenute le squadre del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, Schio e Arsiero, assieme ai soccorritori della Guardia di finanza, arrivati anche con un elicottero proveniente da Venezia dotato del dispositivo Imsi Catcher, tecnologia utilizzata per supportare la localizzazione dei telefoni cellulari. Alle operazioni, condotte sia a terra sia dall’alto, hanno partecipato anche Vigili del fuoco e Carabinieri.

Una svolta nelle ricerche è arrivata nel primo pomeriggio di oggi grazie alla segnalazione di un altro escursionista. L’uomo ha riferito che ieri, mentre stava affrontando la Ferrata del Vajo Scuro, aveva trovato lungo il percorso alcuni oggetti, decidendo di portarli con sé perché convinto che fossero stati abbandonati. Dopo aver appreso oggi delle ricerche del giovane disperso, ha contattato i soccorritori per riferire quanto accaduto.

A quel punto le operazioni si sono concentrate a valle della prima parte della Ferrata del Vajo Scuro. Una squadra del Soccorso alpino ha iniziato a calarsi lungo la verticale, rinvenendo progressivamente altri oggetti appartenuti al 22enne.

In supporto ai soccorritori è stato quindi fatto decollare anche un drone del Soccorso alpino. È stato proprio il velivolo a individuare, purtroppo, il corpo senza vita del giovane.

Le squadre hanno raggiunto la salma e trasmesso le coordinate esatte all’elicottero di Verona Emergenza, nel frattempo diretto verso la zona. L’eliambulanza ha quindi provveduto al recupero del corpo e al successivo trasporto fino al campo base allestito al Rifugio Battisti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, il 22enne sarebbe caduto poco dopo aver iniziato la salita della ferrata, precipitando per oltre 200 metri. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta.

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Sono in corso nel territorio di Recoaro Terme le ricerche di un escursionista padovano di 22 anni, partito sabato 29 agosto per percorrere la Ferrata del Vajo Scuro e trascorrere la notte al Rifugio Fraccaroli, attualmente chiuso. Il giovane avrebbe dovuto fare ritorno domenica, ma non è rientrato.

La sua automobile è ancora parcheggiata al Rifugio Battisti. L’ultimo contatto con i genitori risale alle 13.30 di sabato, mentre il telefono cellulare risulta al momento spento.

L’elicottero della Guardia di finanza, con a bordo personale del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, ha effettuato un lungo sorvolo dell’area, finora senza esito. Nessun risultato è arrivato nemmeno dall’Imsi Catcher, il dispositivo elettronico utilizzato per intercettare, individuare e localizzare i telefoni cellulari.

Sono state analizzate anche le celle telefoniche agganciate dal dispositivo del ventiduenne. Gli elementi raccolti farebbero ritenere che il giovane possa trovarsi sui versanti vicentini del Gruppo del Fumante, nell’area compresa tra Monte Plische e Passo della Lora.

Le squadre di ricerca si stanno muovendo in quota. Nell’operazione sono impegnati il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, Schio e Arsiero, i soccorritori della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.