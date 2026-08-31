Lite tra vicini a Schio, uno con una pistola giocattolo e l’altro con un casco: due denunciati

SCHIO – Una lite tra vicini ha rischiato di degenerare a Schio, dove due uomini di 51 e 35 anni si sarebbero minacciati a vicenda, il primo impugnando una pistola giocattolo e il secondo brandendo un casco integrale. L’intervento dei Carabinieri ha riportato la situazione alla calma prima che qualcuno rimanesse ferito. Entrambi sono stati denunciati per minacce aggravate.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato reso noto ieri, domenica, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa dell’Arma, che indicava una violenta lite in corso tra due residenti. Sul posto sono state immediatamente inviate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Schio.

I militari, arrivati nel giro di pochi minuti, si sono trovati davanti a una situazione di forte tensione e sono intervenuti per separare i due uomini e riportare l’ordine, evitando che lo scontro potesse avere conseguenze più gravi.

Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri è emerso che i protagonisti della controversia erano due uomini del posto, rispettivamente di 51 e 35 anni. Poco prima dell’arrivo della pattuglia si sarebbero minacciati reciprocamente: il 51enne avrebbe impugnato una pistola giocattolo, mentre il 35enne avrebbe reagito brandendo un casco integrale.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare la situazione prima che si arrivasse allo scontro fisico. Nessuno è rimasto ferito.

Al termine degli accertamenti, entrambi gli uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’ipotesi di reato di minacce aggravate.

I provvedimenti sono stati adottati di iniziativa dal reparto procedente. Come precisato dall’Arma, in base al principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata soltanto qualora intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.