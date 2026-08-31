Lonigo – Fucile nascosto: denunciato un pensionato di 72 anni, aveva minacciato il figlio

LONIGO – Un fucile calibro 12 detenuto illegalmente e nascosto all’interno di un piccolo manufatto rustico è stato scoperto dai Carabinieri grazie anche all’intervento di un’unità cinofila. L’operazione, condotta il 25 agosto a Lonigo, si è conclusa con la denuncia a piede libero di un pensionato di 72 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Lonigo nasce nell’ambito di una delicata situazione familiare. L’uomo risultava infatti già iscritto nel registro degli indagati in un procedimento penale per l’ipotesi di minaccia aggravata nei confronti del figlio convivente di 44 anni.

Proprio l’aggravarsi delle tensioni familiari aveva portato gli investigatori ad approfondire la situazione, con l’obiettivo di verificare in particolare l’eventuale disponibilità da parte del pensionato di armi da fuoco non dichiarate.

I Carabinieri si sono quindi presentati nell’abitazione del 72enne per eseguire un decreto di perquisizione locale e personale, disposto dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Vicenza.

Per controllare accuratamente non soltanto la casa ma anche le relative pertinenze, i militari di Lonigo hanno richiesto l’intervento specialistico di un’unità cinofila del Comando di Torreglia, in provincia di Padova.

La perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione non aveva inizialmente fatto emergere elementi sospetti. È stato però il cane specializzato a indirizzare l’attenzione dei Carabinieri verso l’esterno della casa.

Le ricerche si sono così concentrate su un piccolo manufatto rustico situato nel terreno antistante l’abitazione. Al suo interno, accuratamente occultato in modo da non essere individuato durante un controllo superficiale, i militari hanno rinvenuto un fucile sovrapposto calibro 12, marca “G. Beghelli”.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che l’arma era detenuta senza alcun titolo e senza essere stata denunciata alle autorità competenti. Il fucile è stato quindi sequestrato e per il pensionato è scattata la denuncia a piede libero.

L’attività investigativa non è conclusa. I Carabinieri stanno infatti svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta provenienza dell’arma sequestrata. Degli sviluppi dell’operazione è stata prontamente informata l’Autorità giudiziaria competente.