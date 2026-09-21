40enne accoltellato più volte fuori da un bar: arrestato 45enne per tentato omicidio

Un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte di sabato a Villadose, nel Rodigino. La vittima, un italiano di 40 anni, è stata colpita con diversi fendenti ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto reso noto dalla Procura di Rovigo, il 40enne sarebbe stato raggiunto da più coltellate all’emitorace sinistro, al collo, alla guancia e al braccio sinistro, riportando numerose ferite. L’aggressione si sarebbe verificata nei pressi di un bar di Villadose.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dopo la segnalazione del Suem e di alcuni cittadini presenti nella zona. Le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno contribuito alla ricostruzione dell’accaduto e hanno consentito anche di recuperare l’arma che sarebbe stata utilizzata durante l’aggressione.

Per il 45enne è quindi scattato l’arresto per tentato omicidio. La Procura di Rovigo, guidata dalla procuratrice Manuela Fasolato, ha chiesto la convalida del provvedimento e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il ferito resta ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono indicate come gravi.