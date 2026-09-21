Bassano, ai domiciliari ma continuava a violare le regole: bicchiere lanciato contro un locale e carta d’identità manomessa, finisce in carcere

Era ai domiciliari, ma secondo quanto ricostruito dalla Polizia avrebbe continuato per mesi a ignorare le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Un comportamento ritenuto reiterato e sfrontato, culminato in diversi episodi che hanno portato alla revoca della misura alternativa e al trasferimento in carcere.

Nella serata di ieri, gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa hanno arrestato un cittadino italiano nato nel 1991, residente in città e già gravato da numerosi precedenti di polizia.

L’uomo stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio in regime di detenzione domiciliare. Nel corso dei mesi, però, avrebbe violato più volte gli obblighi a cui era sottoposto.

Uno degli episodi più eclatanti risale allo scorso giugno. In una sola serata le Forze dell’ordine erano dovute intervenire due volte nello stesso locale pubblico del Bassanese. In una delle circostanze, l’uomo avrebbe lanciato un bicchiere di vetro contro l’esercizio, con il rischio di colpire le persone presenti.

Un nuovo episodio si è verificato a luglio, quando il 35enne è stato trovato ancora una volta in strada al di fuori dell’orario consentito. Durante il controllo avrebbe inoltre mostrato agli agenti la propria Carta d’Identità Elettronica priva del chip, che secondo quanto riferito dalla Polizia sarebbe stato rimosso intenzionalmente.

Per quest’ultima condotta l’uomo era stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria.

La serie di violazioni ha portato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia a revocare la detenzione domiciliare. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Bassano hanno quindi eseguito l’Ordine di Esecuzione di Espiazione di Pena Detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Penali.

Terminate le formalità, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Vicenza, dove sconterà la pena detentiva.