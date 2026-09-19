Attira la fidanzata in albergo con una scusa e la sequestra: 33enne arrestato

L’avrebbe convinta a raggiungerlo in albergo con il pretesto di aiutarlo a sistemare la stanza, per poi minacciarla e impedirle di andarsene. Un uomo di 33 anni, di origini straniere, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Portogruaro con le accuse di sequestro di persona e atti persecutori nei confronti della fidanzata.

L’intervento risale a mercoledì scorso ed è stato reso noto oggi. A dare l’allarme sono stati i familiari della donna, contattati direttamente dalla vittima, che era riuscita a far sapere di essere trattenuta contro la propria volontà all’interno di un albergo della zona.

I militari sono riusciti a individuare la struttura dove si trovava la coppia e a intervenire, bloccando il 33enne e mettendo in sicurezza la donna.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, nella mattinata il fidanzato l’aveva contattata chiedendole di raggiungerlo in albergo per aiutarlo a sistemare la camera. Una volta arrivata, però, la situazione sarebbe precipitata: l’uomo l’avrebbe minacciata con una spatola da piastrellista, costringendola a rimanere nella stanza. Le avrebbe inoltre sottratto il telefono cellulare, poi gettato nel water.

Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che la donna subiva da circa sei mesi violenze e maltrattamenti che non erano mai stati denunciati.

Dopo l’arresto, il 33enne è stato accompagnato nella Casa circondariale di Pordenone, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. È stato inoltre segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.