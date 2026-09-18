Vicenza, il generale De Liso saluta i Carabinieri berici: il plauso per le operazioni Villa Tacchi e Marshall

Visita di commiato al Comando provinciale di Vicenza per il comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, prossimo a un nuovo incarico. Nel saluto ai militari il richiamo ai risultati investigativi, alla lotta alla violenza di genere e al ruolo centrale delle Stazioni sul territorio.

VICENZA – Visita di commiato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza per il Generale di Divisione Giuseppe De Liso, comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, in vista del suo imminente trasferimento a un altro prestigioso incarico.

Nella mattinata del 17 settembre il generale ha raggiunto la storica caserma di via Muggia, dove è stato accolto dal comandante provinciale, Colonnello Loreto Biscardi, insieme agli ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, a una nutrita rappresentanza di comandanti di Stazione e di militari in servizio nei diversi reparti della provincia, oltre ai delegati della Rappresentanza Militare e ai membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nel corso dell’incontro, De Liso ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati investigativi e operativi ottenuti dal Comando Provinciale di Vicenza nell’ultimo triennio.

Tra le operazioni ricordate figura “Villa Tacchi”, condotta nel settembre 2023, che portò all’arresto di 22 persone nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Richiamata anche la più recente indagine “Marshall”, del novembre 2025, coordinata con la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha consentito di disarticolare una rete criminale ritenuta attiva nel narcotraffico internazionale.

Nel suo intervento il generale ha inoltre sottolineato l’impegno dell’Arma vicentina nel contrasto alla violenza di genere e ai reati predatori, rivolgendo ai militari parole di apprezzamento e gratitudine per il lavoro quotidianamente svolto a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle Stazioni Carabinieri, definite un presidio capillare e insostituibile dello Stato sul territorio. De Liso ha evidenziato lo spirito di sacrificio e la vicinanza alla popolazione che caratterizzano il lavoro dei militari dell’Arma, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e nelle comunità più isolate.

Un pensiero è stato rivolto anche ai familiari dei Carabinieri in servizio, che condividono le rinunce e gli impegni legati alla vita militare.

A nome di tutto il Comando Provinciale di Vicenza, il colonnello Loreto Biscardi ha ringraziato il generale De Liso per l’azione di comando definita equilibrata e lungimirante e per la costante vicinanza umana e professionale dimostrata al personale nel corso del suo mandato alla guida della Legione “Veneto”, formulandogli gli auguri per i futuri impegni