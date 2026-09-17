CRONACAVENETO
17 Settembre 2026 - 15.52

Veneto, bambino di due anni precipita dal secondo piano: è in gravissime condizioni

Giuseppe Balsamo
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Il piccolo è stato soccorso dal Suem 118, intubato e trasferito in codice rosso alla Terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica

GREZZANA – Un bambino di due anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone al secondo piano di un’abitazione a Grezzana, nel Veronese.

L’incidente è avvenuto nella giornata di giovedì 17 settembre. Le circostanze che hanno portato alla caduta del piccolo sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al bambino e, vista la gravità delle sue condizioni, hanno proceduto all’intubazione.

Il piccolo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica.

Sull’accaduto stanno svolgendo gli accertamenti i Carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinam

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