CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
17 Settembre 2026 - 12.10

Vicentino, donna travolta dal treno al passaggio a livello: è in gravi condizioni. Viabilità in tilt

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Drammatico incidente nella mattinata del 17 settembre nel Vicentino, dove una donna di circa 70 anni è stata travolta da un treno in transito mentre attraversava i binari all’altezza del passaggio a livello di via dell’Industria, a Schio. L’impatto è avvenuto intorno alle 10:15, mobilitando immediatamente i soccorsi del Suem: i sanitari, prestate le prime cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza la ferita in codice rosso all’ospedale di Vicenza a causa delle gravi lesioni riportate. L’episodio ha provocato pesantissime ripercussioni sulla circolazione, lasciando il traffico stradale dell’intera area paralizzato per diverse ore. Per gestire la viabilità e deviare il flusso di veicoli è intervenuta la Polizia Locale, mentre gli agenti della Polfer hanno avviato i rilievi e gli accertamenti previsti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino, donna travolta dal treno al passaggio a livello: è in gravi condizioni. Viabilità in tilt | TViWeb Vicentino, donna travolta dal treno al passaggio a livello: è in gravi condizioni. Viabilità in tilt | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy