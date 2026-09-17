Vicentino, donna travolta dal treno al passaggio a livello: è in gravi condizioni. Viabilità in tilt

Drammatico incidente nella mattinata del 17 settembre nel Vicentino, dove una donna di circa 70 anni è stata travolta da un treno in transito mentre attraversava i binari all’altezza del passaggio a livello di via dell’Industria, a Schio. L’impatto è avvenuto intorno alle 10:15, mobilitando immediatamente i soccorsi del Suem: i sanitari, prestate le prime cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza la ferita in codice rosso all’ospedale di Vicenza a causa delle gravi lesioni riportate. L’episodio ha provocato pesantissime ripercussioni sulla circolazione, lasciando il traffico stradale dell’intera area paralizzato per diverse ore. Per gestire la viabilità e deviare il flusso di veicoli è intervenuta la Polizia Locale, mentre gli agenti della Polfer hanno avviato i rilievi e gli accertamenti previsti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.