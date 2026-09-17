MONSELICE – Trattore agricolo in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco

Un trattore agricolo è stato distrutto da un incendio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre a Monselice, in provincia di Padova.

L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Este, che ha provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monselice per gli accertamenti del caso.