CRONACAVENETO
17 Settembre 2026 - 9.08

MONSELICE – Trattore agricolo in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco

G.B.
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Un trattore agricolo è stato distrutto da un incendio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre a Monselice, in provincia di Padova.

L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Este, che ha provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monselice per gli accertamenti del caso.

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