17 Settembre 2026 - 9.08
MONSELICE – Trattore agricolo in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco
Un trattore agricolo è stato distrutto da un incendio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre a Monselice, in provincia di Padova.
L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Este, che ha provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’incendio.
Fortunatamente non si registrano persone ferite.
Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monselice per gli accertamenti del caso.