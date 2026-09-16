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16 Settembre 2026 - 21.55

Orgiano: malore al volante per un sacerdote, l’auto impatta contro un camper. Ricoverato in gravi condizioni

REDAZIONE
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Si è verificato intorno alle 19:27 di oggi un incidente stradale in via della Libertà a Orgiano.

Un’automobile guidata da un sacerdote ha urtato a bassissima velocità un camper a causa di un improvviso malore che ha colpito l’uomo mentre si trovava alla guida. L’impatto con il veicolo in sosta non ha riportato conseguenze di rilievo per quanto riguarda i danni materiali, ma le condizioni del conducente hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, prestate le prime cure al sacerdote, ne hanno disposto il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vicenza per i necessari accertamenti e trattamenti medici.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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