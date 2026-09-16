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16 Settembre 2026 - 10.19

Vicenza vuole il verde! Boom di richieste per “Alberi per la pianura veneta”: 2.700 ordini, prenotazioni chiuse in anticipo

P.U.
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Boom di richieste a Vicenza per “Alberi per la pianura veneta”, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto con la partecipazione del Comune di Vicenza e di tutti i Comuni limitrofi della cintura cittadina per la distribuzione di giovani alberi e arbusti autoctoni a cittadini e amministrazioni.

La campagna di prenotazione è stata chiusa in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 30 settembre, a causa dell’elevato numero di richieste e delle difficoltà riscontrate nella coltivazione delle piante per effetto del caldo estremo e della siccità.

L’iniziativa consentiva ai cittadini interessati di richiedere gratuitamente fino a 10 piantine per nucleo familiare.

Nel solo Comune di Vicenza sono state ordinate oltre 2.700 piante, un dato nettamente superiore alle 1.800 richieste dello scorso anno.

«Siamo di fronte a un segnale molto positivo: solo nel Comune di Vicenza sono state ordinate oltre 2.700 piante da parte dei cittadini, e questo ci racconta quanto la comunità abbia a cuore il futuro del proprio territorio – spiega l’assessore all’Ambiente Sara Baldinato –. Allo stesso tempo, dobbiamo fare i conti con una realtà che il cambiamento climatico rende sempre più evidente: le piante stesse faticano a crescere nelle condizioni di caldo estremo e siccità che stiamo vivendo. Non possiamo distribuire alberi che non sono ancora pronti a mettere radici in un ambiente favorevole al loro sviluppo».

La forte domanda e le difficoltà di coltivazione hanno quindi portato alla chiusura anticipata delle prenotazioni nei giorni scorsi.

«Piantare un albero – continua Baldinato – è un gesto che ha senso solo se accompagnato dalla cura che merita: prima, quando decidiamo dove piantarlo e poi, quando ce ne prendiamo cura fino a maturazione. Anche questo è il messaggio che confidiamo arrivi alla nostra cittadinanza, insieme alle piante che saranno consegnate a fine novembre».

Le piante richieste dai cittadini di Vicenza saranno consegnate nella sede dell’associazione Alberi Felici Vicenza, in occasione della domenica ecologica del 29 novembre.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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