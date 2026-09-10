Vicenza sott’acqua, allagamenti e record di pioggia!

Le intense e persistenti precipitazioni che si sono abbattute nel pomeriggio sulla città, con la caduta di quasi 100 millimetri di acqua in sole tre ore (vedi allegato), hanno causato criticità al sistema di drenaggio delle acque piovane, provocando alcuni allagamenti di sottopassi e strade. Si sono registrati anche allagamenti in alcune cantine e scantinati.

«Per far fronte a questa situazione – fa sapere il sindaco Giacomo Possamai che ha effettuato un sopralluogo lungo le strade più colpite – il Comune di Vicenza ha aperto il Coc. La protezione civile comunale è operativa assieme alla polizia locale, alla cui centrale è possibile rivolgersi per le emergenze. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi dovrebbero attenuarsi. Ringrazio gli operatori e i volontari per la tempestività con cui sono intervenuti».

Nel pomeriggio i sottopassi dello Stadio e di via Martiri delle Foibe sono stati chiusi alla circolazione dalla polizia locale in attesa del deflusso dell’acqua.

Si sono registrati allagamenti lungo strada Sant’Agostino, via della Scienza, viale San Lazzaro, via Retrone, corso Santi Felice e Fortunato, viale Torino, strada di Ca’ Balbi, viale della Pace, via Quintino Sella, viale della Pace, Stanga e Tormeno.

Insieme alla polizia locale e alla protezione civile comunale, sono operative squadre di Amcps e di Viacqua.

Il centro operativo comunale resterà attivo anche nelle prossime fino a cessata emergenza.

Per eventuali emergenze chiamare la centrale operativa della polizia locale allo 044454531