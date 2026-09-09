VicenzaOro, il bilancio della sicurezza: identificate 677 persone, cinque fogli di via

Si è conclusa VicenzaOro, tenutasi dal 4 all’8 settembre, per la quale era stato predisposto un ampio dispositivo di sicurezza con il coordinamento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, deciso in Prefettura e organizzato con ordinanza del questore Francesco Zerilli.

Nel corso dell’evento sono state identificate 677 persone, di cui 109 con precedenti penali o di polizia, e controllati 382 veicoli. Otto persone sono state accompagnate in Questura per accertamenti, mentre cinque soggetti con precedenti, sorpresi ad aggirarsi furtivamente tra le auto in sosta nelle aree vicine alla fiera, sono stati allontanati con foglio di via obbligatorio.

Venerdì 4 settembre un 22enne peruviano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato da una pattuglia in servizio nella zona della fiera: aveva con sé uno strumento frangivetro utilizzato per i furti sulle auto in sosta, ed è stato indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di strumenti da effrazione.

Il dispositivo di sicurezza ha visto anche il monitoraggio aereo con gli elicotteri di Polizia e Guardia di Finanza, la presenza delle squadre antiterrorismo UOPI, unità cinofile e artificieri, oltre ai controlli della Polizia Stradale e Ferroviaria sulle principali arterie e linee di collegamento.