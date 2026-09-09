Vicentino – Padre ucciso in casa nella notte: sospettato il figlio minorenne

Un uomo di origini marocchine, Rachid Joundoul, è stato trovato morto nella notte nella propria abitazione, ucciso da alcune coltellate.

Il cadavere è stato rinvenuto in una casa a Marano Vicentino, a pochi passi dal municipio. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite scoppiata nel cuore della notte.

Omicidio di Marano Vicentino, Pretto (FI): questo sia il momento del dolore, del rispetto e della prudenza.