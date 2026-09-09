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9 Settembre 2026 - 16.42

Vicentino – Padre ucciso in casa nella notte: sospettato il figlio minorenne

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
G. B.
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Un uomo di origini marocchine, Rachid Joundoul, è stato trovato morto nella notte nella propria abitazione, ucciso da alcune coltellate.

Il cadavere è stato rinvenuto in una casa a Marano Vicentino, a pochi passi dal municipio. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite scoppiata nel cuore della notte.

Omicidio di Marano Vicentino, Pretto (FI): questo sia il momento del dolore, del rispetto e della prudenza.

Roma, 9 settembre 2026: “La notizia della tragedia avvenuta la scorsa notte a Marano Vicentino ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Di fronte ad una vicenda così drammatica, ritengo doveroso innanzitutto esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia della vittima, con particolare riguardo alla figlia minore, per la quale si stanno già mobilitando i servizi sociali. Questo sia il momento del dolore, del rispetto e della massima prudenza; saranno le autorità competenti ad accertare con precisione quanto accaduto e le dovute responsabilità. Un fatto come questo interroga tutta la comunità e ci richiama all’importanza di non sottovalutare mai i segnali di disagio, soprattutto quando riguardano i più giovani, rafforzando quanto più possibile la rete di ascolto e di sostegno che coinvolge famiglie, scuola, servizi ed Istituzioni”.

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