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4 Settembre 2026 - 15.16

Caldo infinito: allerta gialla in gran parte del Veneto

P.U.
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Temperature ancora in aumento e disagio fisico intenso su costa, pianura e fascia pedemontana. Per la giornata di domani, sabato 5 settembre, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato l’allerta gialla, corrispondente alla fase di attenzione, per il rischio di ondate di calore su gran parte del Veneto.

Secondo le previsioni del servizio meteorologico regionale, oggi e domani il tempo rimarrà prevalentemente stabile. Sui rilievi sarà possibile una modesta variabilità pomeridiana, più evidente nella giornata di sabato, quando non è esclusa la formazione di qualche rovescio locale o di isolati temporali.

L’elemento principale sarà però l’ulteriore aumento delle temperature. Nel corso del fine settimana il disagio fisico provocato dal caldo risulterà in prevalenza intenso lungo la costa, nelle aree pianeggianti e nelle zone pedemontane.

La situazione non dovrebbe cambiare significativamente nella giornata di domenica, quando il tempo sarà ancora generalmente stabile. Il disagio fisico rimarrà sui livelli precedenti e proseguirà l’allerta per le ondate di calore.

Un primo cambiamento è atteso lunedì, con una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto sui rilievi. Il disagio fisico dovrebbe diminuire, fino a risultare al massimo moderato, consentendo la conclusione dell’allerta.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito della Protezione civile del Veneto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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