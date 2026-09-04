Furti commessi in città, 32enne arrestato: deve scontare oltre due anni
Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Vicenza in esecuzione di un ordine definitivo di carcerazione. Deve scontare una pena residua di due anni e cinque mesi di reclusione per una serie di furti commessi nel capoluogo berico nel corso del 2021.
L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante un servizio straordinario svolto dagli agenti della Squadra Mobile di Vicenza per contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla protezione delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione.
L’attività rientra nel potenziamento dei controlli sul territorio concordato in Prefettura, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e disposto dal questore della provincia di Vicenza.
Le verifiche si sono concentrate nelle zone della città maggiormente frequentate da persone con precedenti di polizia. Proprio durante uno di questi controlli gli investigatori sono riusciti a rintracciare il 32enne, destinatario del provvedimento restrittivo definitivo.
Dopo aver completato le formalità negli uffici della Questura, gli agenti hanno accompagnato l’uomo nella Casa circondariale di Vicenza, dove dovrà espiare la pena residua di due anni e cinque mesi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.