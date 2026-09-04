Cornedo – Scontro tra auto e bici, ciclista ferito nell’impatto con il guardrail
Incidente stradale alle 12.45 di oggi in località Montepulgo, nel territorio comunale di Cornedo Vicentino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’automobile e una bicicletta.
Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa 40 anni, che nell’incidente è finito contro il guardrail. L’impatto gli ha provocato diversi traumi e una ferita nella zona inguinale sinistra.
Soccorso dal personale sanitario del Suem 118, l’uomo presentava parametri vitali stabili. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti e le cure necessarie.
È rimasta invece incolume la donna che si trovava alla guida dell’automobile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.