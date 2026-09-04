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4 Settembre 2026 - 16.13

Cornedo – Scontro tra auto e bici, ciclista ferito nell’impatto con il guardrail

P.U.
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Incidente stradale alle 12.45 di oggi in località Montepulgo, nel territorio comunale di Cornedo Vicentino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’automobile e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa 40 anni, che nell’incidente è finito contro il guardrail. L’impatto gli ha provocato diversi traumi e una ferita nella zona inguinale sinistra.

Soccorso dal personale sanitario del Suem 118, l’uomo presentava parametri vitali stabili. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti e le cure necessarie.

È rimasta invece incolume la donna che si trovava alla guida dell’automobile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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