Parcheggi, il Comune di Vicenza dice no all’accordo proposto dall’ex gestore Gps

Il Comune di Vicenza ha deciso di non aderire alla proposta di accordo presentata da Gps Global Parking Solutions Spa, la società che in passato ha gestito il servizio di sosta in città.

La scelta è stata assunta dall’amministrazione comunale sulla base di specifiche valutazioni di carattere tecnico e giuridico. La soluzione avanzata dall’ex gestore non è stata infatti giudicata pienamente rispondente all’interesse pubblico, con particolare riferimento al recupero del credito vantato dal Comune nei confronti della società.

Palazzo Trissino ha quindi incaricato gli uffici competenti di procedere con tutte le azioni ritenute utili per tutelare il credito dell’ente comunale nei confronti di Gps Global Parking Solutions Spa.