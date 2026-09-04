Veneto – Tre cinghiali attraversano la strada: ciclista cade e resta esanime

È stato un cinghiale ad attraversare improvvisamente la carreggiata e a provocare la caduta del ciclista di 55 anni trovato a terra privo di sensi poco dopo le 6 di venerdì mattina in via Ponte Florio, nella zona collinare di Verona.

A ricostruire la dinamica dell’incidente è stato il personale del reparto Motorizzato della Polizia locale, grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di un’azienda della zona.

I filmati mostrano che il ciclista stava percorrendo la strada quando tre cinghiali hanno improvvisamente attraversato la carreggiata. Uno degli animali ha provocato la caduta del 55enne, ritrovato successivamente a terra esanime accanto alla propria bicicletta.

Il Comando della Polizia locale di via del Pontiere sottolinea come gli incidenti provocati dalla presenza di animali selvatici siano in netto aumento lungo le strade collinari della città. Fino a oggi, tuttavia, gli episodi registrati avevano causato soltanto danni ai veicoli. L’incidente di Ponte Florio segna quindi un preoccupante salto di gravità.

«Purtroppo si è verificato quello che temevamo: un gravissimo incidente causato da animali», commenta l’assessora alla Sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi.

L’assessora sollecita un intervento degli enti competenti: «Nel rispetto delle norme vigenti, vanno messe in campo le misure necessarie. Per questo attendiamo dalla Provincia, in tempi rapidi, un piano di intervento che eviti il ripetersi di simili fatti».

Sulla necessità di adottare provvedimenti urgenti interviene anche il comandante della Polizia locale di Verona, Luigi Altamura, che chiede «un piano straordinario di controllo dei cinghiali» per affrontare quella che definisce una presenza ormai invasiva non soltanto nel territorio comunale di Verona, ma anche in altre zone.

«Sono troppi gli episodi che mettono seriamente a rischio l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale», afferma Altamura. La Polizia locale segnalerà l’incidente alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e alle altre autorità competenti, chiedendo di avviare urgentemente attività di cattura e abbattimento degli animali.

Tra le proposte avanzate dal comandante figura anche la creazione di una banca dati regionale nella quale raccogliere in tempo reale le segnalazioni e gli incidenti stradali provocati dagli animali selvatici in tutto il Veneto.

Altamura richiama infine i dati dell’osservatorio attivato da Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Nel corso del 2025 sono stati rilevati in Italia 205 incidenti stradali significativi con il coinvolgimento di animali, che hanno provocato complessivamente 14 morti e 238 feriti. «Un prezzo elevatissimo», conclude il comandante.