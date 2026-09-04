Veneto – Vuole entrare a una festa privata, si tuffa nel laghetto e muore

Tragedia nella serata di giovedì 3 settembre al Reef Club di Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi tuffato nel laghetto del circolo di pesca, probabilmente in seguito a un malore. L’allarme è scattato intorno alle 22.30.

All’interno del club, riservato esclusivamente ai soci, era in corso una festa privata alla quale partecipavano una ventina di persone. Il 36enne si è presentato insieme a un amico e ha chiesto di poter entrare, ma gli è stato spiegato che l’accesso non era consentito a chi non possedeva la tessera.

Quando il titolare del locale, secondo quanto riporta Il Gazzettino, si è allontanato, i due hanno attraversato il bar. Il 36enne si è quindi spogliato e, nonostante i presenti lo invitassero a desistere, si è gettato nel laghetto. Dopo essere entrato in acqua non è più riemerso.

Il titolare è salito immediatamente su una barca e ha tentato di raggiungerlo e soccorrerlo. Sebbene l’acqua non fosse particolarmente profonda, non è riuscito a individuare l’uomo. Nel frattempo è stata attivata la macchina dei soccorsi.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato il laghetto e recuperato il corpo del 36enne, per il quale non c’era ormai più nulla da fare. L’ipotesi è che la vittima possa essere stata colta da un malore subito dopo il tuffo.

L’intera sequenza è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura. I carabinieri hanno acquisito i filmati, che saranno esaminati per ricostruire con precisione quanto accaduto.