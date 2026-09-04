Volo di 20 metri sulla Tofana: grave alpinista

Sono gravi le condizioni di un alpinista di 68 anni, residente a Occhieppo Inferiore, in provincia di Biella, precipitato per una ventina di metri mentre stava scalando lo Spigolo Zero, via di arrampicata sul primo Pilastro della Tofana di Rozes, a Cortina d’Ampezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 12.10 di oggi, venerdì 4 settembre. A contattare la Centrale del 118 è stata una guida alpina che si trovava sullo stesso itinerario. Quasi contemporaneamente, anche una persona presente sul ghiaione sottostante ha segnalato di sentire urla e richieste di aiuto provenire dalla parete.

Il 68enne, che stava procedendo come primo di cordata, è caduto per circa 20 metri, urtando violentemente contro la roccia. La forza dell’impatto ha spezzato il caschetto protettivo. L’alpinista è rimasto appeso alla corda a testa in giù e privo di conoscenza.

A raggiungerlo per prima è stata la guida alpina che aveva lanciato l’allarme. La guida è riuscita a sollevare e raddrizzare il ferito, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.

Sul posto è intervenuto Falco 1. Il tecnico di elisoccorso è stato calato poco sopra il punto dell’incidente e ha predisposto un apposito ancoraggio sulla parete. Successivamente ha accompagnato il medico fino all’alpinista, consentendogli di prestare le prime cure e stabilizzarlo.

Conclusa la prima assistenza sanitaria, il 68enne è stato issato a bordo dell’elicottero attraverso un verricello di 60 metri. Con la stessa modalità è stata recuperata anche la compagna di cordata.

Il ferito, che potrebbe aver riportato un grave trauma cranico, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono considerate gravi.