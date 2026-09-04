Vicenzaoro, FdI contro il corteo pro-Pal: «Danno per fiera e città»

Fratelli d’Italia interviene sulla manifestazione annunciata per sabato 5 settembre dal movimento Vicenza per la Palestina contro la presenza di espositori israeliani a Vicenzaoro. Il partito pone l’accento sulle difficoltà delle imprese orafe, alle prese con il prezzo dell’oro ai massimi storici, e critica duramente l’iniziativa, giudicandola dannosa per la fiera e per l’immagine della città.

«L’oro ai massimi della storia è una sfida difficile per i nostri produttori, un manifatturiero che è eccellenza per qualità, capacità artigianale e industriale, creatività del bello e del ben fatto: quando si parla di oro, l’Italia parla vicentino nel mondo», dichiara Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Industria del Parlamento europeo.

Donazzan sottolinea il ruolo strategico della manifestazione fieristica per l’intero comparto: «La fiera è il termometro del settore e la vetrina che invita il mondo a comprare italiano e a venire qui a fare affari. Spiace che ci sia sempre la nota stonata di chi non ama l’Italia, il manifatturiero, Vicenza. I pro-Pal sono ormai sinonimo di violenza e scontro sociale: noi scegliamo di stare con le imprese e i lavoratori, che oggi faticano più che mai».

Sulla capacità di Vicenzaoro di attirare operatori internazionali interviene anche Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia ed ex assessore al Commercio del Comune di Vicenza.

«Vicenzaoro porta in città buyer e operatori da tutto il mondo: le nostre aziende fanno bella figura con i loro stand e le loro fabbriche, ma la bella figura deve farla anche la città, con un vero clima di accoglienza», afferma Giovine.

Il deputato rivendica quindi l’esperienza del Vioff, il fuori salone nato durante l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Francesco Rucco: «Per questo nella giunta Rucco, da assessore al Commercio, ho ideato il Vioff: accoglienza, attrattività e valorizzazione dei commercianti e degli esercenti».

Giovine critica poi l’attuale amministrazione comunale: «Oggi, a detta di molti esercenti e operatori del commercio, quella spinta propulsiva si è persa: l’amministrazione Possamai preferisce l’ambiguità e il cerchiobottismo con le frange estreme pro-Pal, che non fanno gli interessi della città».

Una posizione condivisa dal presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Benigno, che richiama anche precedenti iniziative di protesta organizzate nel centro storico.

«Non è la prima volta e non sarà l’ultima: la sinistra estrema e i centri sociali hanno dimostrato negli ultimi anni di occupare abusivamente spazi pubblici, basti pensare all’Acampada in piazza Biade, e di infrangere le regole della convivenza civile. L’organizzazione di cortei contro gli espositori internazionali di Vicenzaoro è solo la punta dell’iceberg», osserva Benigno.

Il presidente cittadino di FdI accusa inoltre Palazzo Trissino di non aver preso una posizione sufficientemente netta: «È sconfortante pensare che trovino sempre una sponda, o quantomeno un silenzio compiacente, in Palazzo Trissino».

Benigno ribadisce infine il valore economico e d’immagine della manifestazione: «In questi giorni Vicenza è la capitale mondiale dell’oreficeria: parliamo di migliaia di operatori, di posti di lavoro, dell’immagine della nostra città nel mondo. Chi strumentalizza la fiera per le proprie battaglie ideologiche non fa gli interessi dei vicentini. Il sindaco Possamai dica una volta per tutte da che parte sta».