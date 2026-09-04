Distraggono un’anziana e le rubano il portafoglio: denunciate suocera e nuora

Due donne di 59 e 22 anni, suocera e nuora, sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino con l’accusa di furto con destrezza in concorso. Entrambe risiedono a Borgo Valsugana ed erano già note alle forze dell’ordine. A loro i militari sono risaliti attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di un supermercato di Cassola.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata alla Stazione dei carabinieri di Rosà da una donna di 79 anni. Nella tarda mattinata dello scorso 10 luglio, l’anziana stava facendo la spesa in un supermercato nella località San Zeno di Cassola e aveva appoggiato la propria borsa sul carrello.

Soltanto una volta arrivata alla cassa per pagare, la donna si era accorta che dalla borsa era sparito il portafoglio. All’interno erano custoditi 80 euro in contanti, i documenti personali e la carta bancomat.

I carabinieri di Romano d’Ezzelino, competenti per territorio, hanno avviato immediatamente gli accertamenti, concentrandosi in particolare sui filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Le immagini hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica e il coordinamento dell’azione. Secondo quanto emerso, una delle due donne avrebbe avvicinato la 79enne, attirandone l’attenzione con un pretesto e coprendole la visuale. Contemporaneamente, l’altra avrebbe sottratto con un gesto rapido il portafoglio dalla borsa appoggiata sul carrello, nascondendolo nella propria.

Le due donne si sarebbero poi allontanate dal supermercato dopo aver pagato una quantità esigua di merce, mentre la vittima non si era ancora resa conto del furto appena subito.

L’identificazione delle presunte responsabili è stata possibile grazie allo scambio di informazioni tra i comandi delle Stazioni dei carabinieri della zona, alle verifiche nelle banche dati e alle comparazioni fotografiche effettuate dagli investigatori.

La 59enne e la 22enne sono state quindi denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con l’ipotesi di furto con destrezza in concorso.

Gli accertamenti non sono però conclusi. I carabinieri stanno verificando eventuali ulteriori responsabilità relative all’utilizzo illecito della carta bancomat sottratta all’anziana. Nei minuti immediatamente successivi al furto, con quella carta sarebbero stati eseguiti due prelievi agli sportelli automatici per complessivi 750 euro e due pagamenti in un esercizio commerciale di Bassano del Grappa, per un totale di circa 688 euro.