CRONACA
7 Settembre 2026 - 15.50

Anziana investita sulle strisce in Riviera Berica: ricoverata in rianimazione

Nicoletta Ugolini
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VICENZA, 7 SETTEMBRE 2026 – Una pensionata di 86 anni è stata investita da un furgoncino poco prima delle 11 di oggi, lunedì 7 settembre, sulle strisce pedonali di via Bonomi, davanti al supermercato Prix in Riviera Berica a Vicenza. Sbalzata per diversi metri, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso alla rianimazione del San Bortolo. Sul posto la Polizia Locale, per i rilievi e la regolazione del traffico. Cause ancora in accertamento.

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