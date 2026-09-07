Anziana investita sulle strisce in Riviera Berica: ricoverata in rianimazione

VICENZA, 7 SETTEMBRE 2026 – Una pensionata di 86 anni è stata investita da un furgoncino poco prima delle 11 di oggi, lunedì 7 settembre, sulle strisce pedonali di via Bonomi, davanti al supermercato Prix in Riviera Berica a Vicenza. Sbalzata per diversi metri, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso alla rianimazione del San Bortolo. Sul posto la Polizia Locale, per i rilievi e la regolazione del traffico. Cause ancora in accertamento.