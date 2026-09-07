CRONACAVENETO
7 Settembre 2026 - 18.17

Infortunio nei pressi del Bivacco Fanton

Nicoletta Ugolini
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BELLUNO, 7 SETTEMBRE 2026 – Attorno alle 13.40 di oggi l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Bivacco Fanton, per un infortunio accaduto nei pressi. Dopo aver fatto campo base al Rifugio Baion, l’eliambulanza è salita in quota e ha individuato il chiamante, un 63enne di Belluno, che aveva riportato un trauma al polpaccio a qualche decina di metri di distanza dalla struttura e non era più in grado di proseguire. Il tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 10 metri, ha quindi recuperato l’uomo e successivamente anche la persona che era con lui, lasciata al Rifugio Baion, mentre l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore. 

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