Alpinista 25enne vola sul Baffelan per 15 metri

VALLI DEL PASUBIO, 7 SETTEMBRE 2026 – Verso le 14.30 di ieri il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un’alpinista volata sull’ultimo tiro del Pilastro Soldà sul Monte Baffelan. La 25enne di Valdagno era caduta per una quindicina di metri, sbattendo con la testa sulla roccia e rompendo il caschetto. Una squadra di Schio ha raggiunto Campogrosso per poi iniziare a salire lungo la normale, mette si metteva a disposizione anche il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno. L’infortunata con un possibile trauma cranico è stata recuperata con il verricello dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza e spostata in un punto, dove l’equipe medica le ha prestato le prime cure. Imbarcata è stata portata all’ospedale di Vicenza. Arrivati in vetta i soccorritori sono poi rientrati assieme al compagno.