CRONACA
7 Settembre 2026 - 10.38

Malore sul sentiero verso Cima Portule

Nicoletta Ugolini
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ASIAGO, 7 SETTEMBRE 2026 – Verso le 14.30 di ieri la Centrale di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino dei Sette Comuni per un escursionista colto da malore, mentre con due amici si trovava nella zona di Cima Portule, dopo essere partito da Malga Larici. Accompagnato sulla mulattiera a Bocchetta Portule dai compagni, il 53enne di Ferrara è stato raggiunto da una squadra, che gli ha prestato prima assistenza, per poi trasportarlo alla strada e affidarlo all’ambulanza diretta all’ospedale di Asiago.


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