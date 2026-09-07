RECORD DI LONGEVITÀ DEL GOVERNO MELONI: IL MINISTRO FOTI A VICENZA (l’intervista video)

Il governo Meloni è diventato il più longevo della storia della Repubblica e Fratelli d’Italia celebra il primato anche a Vicenza. Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti ha partecipato all’incontro “Governo più stabile, l’Italia più forte”, insieme al senatore Raffaele Speranzon e al deputato Silvio Giovine. Al centro del confronto il record di durata dell’esecutivo, il bilancio dei risultati raggiunti in quattro anni e le principali sfide ancora aperte.