Addio a Beppe Ramonda, l’ultimo dei fratelli di un “impero” vicentino

Se ne va con Beppe Ramonda un altro pezzo di quel Veneto che sapeva costruire imperi partendo quasi dal nulla. Un Veneto fatto di lavoro, intuito, famiglia e di una capacità, oggi forse irripetibile, di trasformare una piccola bottega di provincia in un marchio conosciuto ben oltre i confini vicentini.

Giuseppe Ramonda, per tutti Beppe o Beppo, è morto improvvisamente nella notte ad Alte Ceccato, là dove settant’anni fa era cominciata una delle più straordinarie avventure imprenditoriali del nostro territorio.

Era l’ultimo dei tre fratelli, insieme a Maria e Ginetta, che avevano scritto la storia delle Sorelle Ramonda. Maria se n’era andata nel 2020, Ginetta nel 2022. Oggi si chiude definitivamente una generazione, quella dei fondatori. Ma resta ciò che hanno costruito.

La storia ha qualcosa di epico nella sua semplicità. Le radici affondano negli anni Trenta, quando mamma Amelia percorreva a piedi o in bicicletta le campagne vendendo stoffe, bottoni e tutto ciò che poteva servire alle famiglie. Poi, nel 1954, il salto: Maria, Ginetta e Giuseppe prendono in mano quella piccola attività e intuiscono che il commercio sta cambiando, che sta nascendo una nuova Italia, più ricca, più curiosa, desiderosa di vestirsi meglio e di consumare.

Da un negozio di tessuti di poche decine di metri quadrati nasce progressivamente un gruppo capace di arrivare a decine di punti vendita tra Italia e Austria, oltre mille dipendenti e centinaia di milioni di fatturato. Un autentico impero commerciale, costruito senza perdere l’identità di azienda familiare.

Beppe Ramonda ne è stato per decenni l’anima operativa. Ancora a ottant’anni era descritto come un uomo presente quotidianamente in azienda, attento ai fornitori, alle banche, ai numeri ma anche alle persone. Curioso, rapido nelle decisioni, capace di leggere il mercato prima degli altri. Quella figura di imprenditore che non aveva bisogno di raccontarsi perché preferiva che fossero i risultati a parlare.

E i risultati hanno parlato eccome.

Sorelle Ramonda non è stata semplicemente una catena di negozi. Per generazioni di vicentini è stata quasi un luogo della memoria collettiva. Ad Alte Ceccato rappresentava qualcosa che andava oltre il commercio: era il simbolo concreto di una provincia che cresceva, lavorava, produceva ricchezza e guardava al futuro con un ottimismo che oggi sembra lontanissimo.

Dentro la parabola dei Ramonda c’è in fondo tutta la storia migliore del Nordest. Figli di una famiglia numerosa, partiti da un’attività ambulante, capaci di rischiare e poi di reinvestire continuamente. Nessuna scorciatoia. Molto lavoro. E soprattutto una famiglia che ha saputo restare famiglia anche quando l’impresa diventava enorme.

Nel 2024, per i settant’anni dell’azienda, Beppe era rimasto l’unico dei tre fondatori. Aveva brindato con i dipendenti ricordando Maria e Ginetta. Un’immagine che oggi assume un significato ancora più forte.

Ora anche lui le ha raggiunte.

Rimane un gruppo solido, affidato alle nuove generazioni. Rimangono i negozi, i dipendenti, il marchio. Ma soprattutto rimane una storia imprenditoriale che appartiene ormai alla storia stessa del Vicentino.

Perché ci sono aziende che producono fatturato e aziende che finiscono per diventare parte dell’identità di un territorio.

Sorelle Ramonda appartiene alla seconda categoria.

E Beppe Ramonda ne è stato uno degli ultimi grandi protagonisti.

Con lui se ne va l’ultimo dei fratelli che, partendo da una manciata di stoffe e bottoni, riuscirono a costruire un impero