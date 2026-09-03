Vicenza – Park Rodolfi Sud: al via i lavori con un investimento di 500 mila euro

Vicenza, 3 settembre 2026 – Automazione degli accessi, sicurezza avanzata, sostenibilità e massima fruibilità per l’utenza: sono questi i capisaldi del progetto di ammodernamento del Park Rodolfi Sud. L’intervento, firmato da Magis Smart (società del Gruppo Magis) per un investimento di circa 500.000 euro, è stato presentato in conferenza stampa congiunta con il Comune di Vicenza e l’Ulss 8 Berica.

Tempi di cantiere e viabilità temporanea

I lavori prenderanno il via mercoledì 9 settembre 2026 e dureranno circa cinque mesi, salvo imprevisti tecnici o meteorologici. Per consentire le operazioni preliminari e informare l’utenza, sono già stati installati gli avvisi di inizio cantiere e la segnaletica di divieto di sosta.

Durante la fase dei lavori, cittadini e visitatori potranno utilizzare le aree di sosta adiacenti: il Park Rodolfi Nord (sempre gestito da Magis Smart) e i parcheggi cittadino di via F.lli Bandiera, via Adige e viale Cricoli (quest’ultimo collegato con bus navetta).

Gli interventi nel dettaglio

Il progetto punta a trasformare l’area in un’infrastruttura moderna ed efficiente attraverso diverse direttrici:

Infrastrutture e tecnologia: i varchi di ingresso e uscita verranno spostati e integrati con un nuovo sistema automatico di controllo degli accessi a barriera, un impianto di videosorveglianza di ultima generazione e una nuova illuminazione a LED. Verranno inoltre installate due colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

i varchi di ingresso e uscita verranno spostati e integrati con un nuovo sistema automatico di controllo degli accessi a barriera, un impianto di videosorveglianza di ultima generazione e una nuova illuminazione a LED. Verranno inoltre installate due colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Viabilità e riqualificazione urbana: sono previsti il rifacimento integrale della pavimentazione, dei percorsi pedonali, della segnaletica e la posa di nuovi dissuasori. Verranno riqualificati il marciapiede e il golfo di fermata del trasporto pubblico (già adeguato al progetto BRT – Bus Rapid Transit). Su viale Rodolfi la viabilità sarà rivista con la creazione di isole spartitraffico e di un attraversamento pedonale protetto e illuminato.

sono previsti il rifacimento integrale della pavimentazione, dei percorsi pedonali, della segnaletica e la posa di nuovi dissuasori. Verranno riqualificati il marciapiede e il golfo di fermata del trasporto pubblico (già adeguato al progetto BRT – Bus Rapid Transit). Su viale Rodolfi la viabilità sarà rivista con la creazione di isole spartitraffico e di un attraversamento pedonale protetto e illuminato. Verde urbano e gestione acque: l’area vedrà la creazione di aiuole, la posa di pavimentazione drenante, la piantumazione di nuove alberature e una revisione completa della rete di smaltimento delle acque meteoriche, dotata di impianto disoleatore.

Gestione smart della sosta

L’esperienza d’uso sarà notevolmente semplificata. All’ingresso verrà installato un pannello a messaggio variabile che indicherà in tempo reale la disponibilità dei posti, evitando accodamenti e regolando i flussi.

L’accesso e il pagamento saranno gestiti in modalità smart: si potrà pagare tramite sistemi di telepedaggio (Telepass, Unipolmove), app dedicate (EasyPark, Magis Sosta), carte di credito/POS e contanti.

Le dichiarazioni

Barbara Biondani, consigliere delegato di Magis Smart:

«L’avvio del cantiere per il Park Rodolfi Sud segna un passo fondamentale nella strategia di modernizzazione delle infrastrutture urbane che stiamo portando avanti in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. Con un investimento di circa 500.000 euro, non ci limiteremo a un ripristino strutturale, ma implementeremo soluzioni tecnologiche evolute, integreremo la struttura con i diversi progetti viabilistici di Vicenza e interverremo sul verde urbano. L’obiettivo condiviso è restituire alla cittadinanza un’infrastruttura efficiente, sicura e perfettamente integrata nel tessuto urbano.»

Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Magis:

«Non si tratta soltanto di un intervento strutturale, ma di un’ulteriore testimonianza della sinergia che unisce Magis al territorio di Vicenza. Siamo un’azienda profondamente legata alle comunità in cui operiamo e investiamo nel loro sviluppo, mettendo al centro delle nostre scelte le persone, l’innovazione e la sostenibilità. La riqualificazione del Park Rodolfi Sud va proprio in questa direzione: migliorare un’infrastruttura strategica e offrire un servizio più moderno, sicuro ed efficiente.»

Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza:

«Ringrazio Magis per questo importante progetto di riqualificazione, che risponde a esigenze concrete di sicurezza, funzionalità e attenzione a cittadini e cittadine. Il Park Rodolfi rappresenta infatti una struttura strategica per l’accesso all’ospedale e, ogni giorno, è utilizzato da pazienti, familiari e operatori. L’intervento porterà quindi benefici concreti a tutti gli utenti, migliorando la sicurezza, la fruibilità e la qualità complessiva di un’infrastruttura così importante per la città.»

Leopoldo Ciato, direttore dei servizi Socio-Sanitari della ULSS 8 Berica:

«Desidero sottolineare l’importanza della collaborazione che si è sviluppata tra le istituzioni e Magis nella definizione di questo progetto e l’attenzione che è stata dedicata alle esigenze di chi ogni giorno accede alla struttura ospedaliera. Si tratta di un intervento che produrrà benefici concreti per la città, per l’ospedale e per tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto per i cittadini e gli utenti che utilizzano quotidianamente quest’area. Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi significa infatti contribuire concretamente alla qualità dell’esperienza di chi si rivolge al nostro ospedale.»