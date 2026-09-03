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3 Settembre 2026 - 15.21

Vicenza, ciclista investito da un’auto: ricoverato in gravissime condizioni

Giuseppe Balsamo
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Grave incidente stradale a Vicenza, dove un ciclista di 64 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo.

L’incidente è avvenuto nella zona tra via Sarpi e via Volta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in sella a una bicicletta a pedalata assistita, stava percorrendo via Sarpi quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con la fiancata sinistra di una Honda Jazz.

L’automobile, guidata da una donna, proveniva da via Volta ed era diretta verso contrà San Francesco.

Le condizioni del 64enne sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica, che dopo le prime cure hanno trasferito d’urgenza il ferito al San Bortolo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Tra gli aspetti che dovranno essere verificati c’è anche la direzione di marcia seguita dal ciclista in via Sarpi, strada regolata a senso unico.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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