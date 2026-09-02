Fine vita, ripresa la discussione in Consiglio regionale: nel pomeriggio il voto

VENETO, 2 SETTEMBRE 2026 – È ripresa questa mattina, intorno alle 10.30, la discussione del Consiglio regionale del Veneto sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita.

Nella mattinata prenderanno la parola gli ultimi consiglieri che ieri non erano riusciti a intervenire, dopodiché si passerà all’esame degli emendamenti: dieci presentati dalla maggioranza e 28 dall’opposizione. Il voto finale è atteso nel primo pomeriggio.