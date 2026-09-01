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1 Settembre 2026 - 11.45

Veneto – Cade dalla bici dopo un urto, poi viene travolta: morta a 20 anni

Giuseppe Balsamo
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Tragedia nella mattinata di martedì 1° settembre a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Una ventenne residente a Stigliano è morta in un incidente avvenuto intorno alle 10 alla rotonda dei Tre Ponti, lungo la strada regionale 515, all’incrocio con via Desman.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la giovane stava attraversando sulle strisce in sella alla bicicletta quando sarebbe stata urtata da un veicolo. Dopo essere caduta sull’asfalto all’interno della rotatoria, è stata travolta da un furgone il cui conducente non sarebbe riuscito a evitarla.

Alcuni passanti hanno tentato di soccorrerla in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del Suem 118, mentre altri automobilisti hanno regolato provvisoriamente il traffico. Per la ragazza, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso.

La polizia locale di Santa Maria di Sala, intervenuta con il comandante Alberto Busolin, sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Le verifiche si concentrano soprattutto sul primo veicolo che avrebbe provocato la caduta della ventenne. Gli accertamenti sono resi più difficili dal mancato funzionamento delle telecamere installate sulla rotatoria.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti lungo via Desman e sulla regionale 515 durante i rilievi.

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