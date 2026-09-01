Veneto – Frontale tra auto e trattore: ferita una famiglia, illesi due bambini

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Camponogara, nel Veneziano, dove un’automobile con cinque persone a bordo si è scontrata frontalmente con un trattore che trainava un rimorchio carico di mais. Tre adulti sono rimasti feriti, mentre due bambini di uno e cinque anni sono usciti sostanzialmente illesi dall’impatto grazie ai seggiolini sui quali erano correttamente assicurati.

L’allarme è scattato intorno alle 16.40 lungo via Alessandro Volta, tratto della strada provinciale 18. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mira, affiancata dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine.

All’interno dell’automobile viaggiavano i due bambini con i genitori e la nonna. I piccoli sono stati visitati direttamente sul luogo dell’incidente e, pur non presentando conseguenze rilevanti, trasferiti precauzionalmente in elicottero all’ospedale di Padova.

Più complesse le operazioni di soccorso per i tre adulti, rimasti bloccati nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarli dalle lamiere e affidarli alle cure dei sanitari. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la madre è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Padova insieme ai figli. Il padre è stato invece elitrasportato all’ospedale di Treviso, mentre la nonna è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Mestre.

La strada provinciale è rimasta completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e i successivi accertamenti. I rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro sono stati eseguiti dai carabinieri di Camponogara e Dolo.