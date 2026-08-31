VIOFF – Vicenza diventa una “strada d’oro”: tre giorni di arte, musica, gusto e spettacoli

Dal 4 al 6 settembre il centro storico di Vicenza si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso con la sedicesima edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro. Il progetto, curato da Meneghini & Associati, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group e porterà nelle strade e nelle piazze mostre, laboratori, musica, danza, artigianato, sport ed esperienze gastronomiche.

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con Vicenzaoro, il Salone internazionale dell’oreficeria, gioielleria e orologeria in programma dal 4 all’8 settembre con oltre 1.300 marchi espositori. Al quartiere fieristico si terranno anche T.Gold, dedicato alle tecnologie della filiera, e VO Vintage, rivolto agli appassionati di orologi e gioielli d’epoca.

L’edizione 2026 di VIOFF è intitolata “Golden Road”: la strada viene interpretata sia come itinerario attraverso il centro storico, sia come metafora del percorso compiuto ogni giorno dalle persone. Il pubblico potrà muoversi liberamente fra arte, creatività, attività per le famiglie, tradizioni artigiane, sapori locali e intrattenimento.

Il manifesto ufficiale è stato realizzato dall’illustratore e graphic designer Jacopo Rosati, che ha trasformato gli elementi simbolici di Vicenza in una narrazione visiva dedicata alla “Città dell’Oro”. Le sue opere saranno esposte all’aperto in piazza Castello per tutta la durata della manifestazione.

Arte orafa, corallo e antichi mestieri

Il Museo del Gioiello sarà uno dei punti centrali del programma. Venerdì 4 settembre rimarrà eccezionalmente aperto fino alle 21.30. Sabato 5 ospiterà “MAC³ – Le vie del corallo”, esperienza immersiva realizzata con il primo museo phygital dedicato al corallo e al cammeo: attraverso un visore, i visitatori potranno compiere un viaggio virtuale fra le culture che lavorano questo materiale.

Sempre sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, un maestro artigiano mostrerà al pubblico le antiche tecniche di lavorazione del corallo e del cammeo, con particolare attenzione all’incisione.

Alla Loggia del Capitaniato, la Gold Academy proporrà dimostrazioni dal vivo con microscopio gemmologico, lavorazione e taglio delle pietre, disegno digitale e stampa tridimensionale dei gioielli. L’area dimostrativa sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Alle 11 e alle 15 si terranno inoltre laboratori di oreficeria, modellazione in cera e incisione, con un massimo di dieci partecipanti per turno.

Giochi, laboratori e sicurezza per le famiglie

Dal 4 al 6 settembre “Golden Jump” porterà lungo corso Palladio e in altre zone pedonali del centro tre percorsi disegnati a terra dal duo vicentino 2Bros Creative, Luca e Andrea. Gli scaloni, ispirati ai tradizionali giochi da marciapiede, saranno liberamente utilizzabili da bambini e adulti.

Sabato e domenica piazza San Lorenzo ospiterà “ZugàTolando”, ludoteca itinerante ideata da Riccardo Brunello con circa cinquanta giochi costruiti a mano utilizzando legno e materiali di recupero.

Sabato, in piazza Castello, CYBEX proporrà attività sulla sicurezza dei bambini in automobile. Un simulatore di crash test mostrerà concretamente come l’utilizzo non corretto del seggiolino possa ridurre la protezione dei più piccoli.

Domenica 6 settembre, alle 10.30, al Museo del Gioiello si terrà “Strade d’Oro e Angoli di Città”, laboratorio per bambini accompagnati dai genitori. Dopo una passeggiata fra vicoli, piazze e dettagli nascosti del centro, le scoperte saranno trasformate in una grande mappa artistica collettiva. L’attività, riservata a un massimo di quindici partecipanti, risulta già esaurita.

Completo anche il laboratorio per bambini “Quando Google Maps non esisteva”, in partenza domenica alle 16 dall’Ufficio Iat di piazza Matteotti. L’itinerario racconterà come ci si orientava a Vicenza prima degli smartphone e delle mappe digitali.

Alle 16, nello Spazio Roma, Scatola Cultura proporrà “Golden Lines”, laboratorio per personalizzare una borsa di tela con linee ispirate alle strade della città, ai fili d’oro e alle architetture palladiane. Anche questo appuntamento risulta esaurito.

Colazioni, aperitivi e prodotti del territorio

Per tutti e tre i giorni Emporio Fratelli Carli proporrà degustazioni gratuite dedicate all’olio, ai suoi profumi, alle diverse sfumature e agli abbinamenti meno conosciuti.

Con “Golden Taste”, bar e ristoranti del centro diventeranno tappe di un percorso che metterà in relazione la gastronomia del territorio con la tradizione orafa vicentina.

Sabato Coldiretti offrirà la “Golden Breakfast” in piazza San Lorenzo. Il Mercato coperto di Campagna Amica, in stradella del Garofolino 18, ospiterà sabato e domenica “Golden Market – Le strade del cibo”, itinerario fra miele, salumi, formaggi, birra e vino prodotti dalle aziende agricole locali.

Domenica il Mercato coperto proporrà anche il “Golden Aperitif”, mentre dalle 18, in contrà Ponte San Michele, Selzato Garzadori servirà un aperitivo con il “Cicchetto d’Oro”.

Sabato 5 settembre, dalle 17 alle 21, Vistà Optometria, in corso Fogazzaro 138, presenterà inoltre la nuova collezione di occhiali AKONI con un aperitivo gratuito.

Corsa solidale, musica, lirica e danza

Sabato alle 9.30 partirà dallo Spazio Roma la “Golden Run”, corsa non competitiva di sei chilometri nel centro storico. La quota di dieci euro comprende maglietta, colazione e partecipazione e sarà interamente devoluta a Vicenza for Children. Al rientro sono previsti colazione e dj set. L’evento, organizzato con Luca Iposi, Ultrabericus, iRun e Spazio Roma, ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

La Lake Funk Street Band partirà sabato da piazza Castello e attraverserà il centro con due esibizioni itineranti, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, fra ottoni, percussioni, funk e coreografie.

Sempre sabato, alle 18, il cortile di Palazzo Trissino ospiterà “Opera Meets Jazz” con il “SottoVoce” Ensemble. L’appuntamento, realizzato con Vicenza in Lirica, metterà in dialogo il repertorio operistico con l’improvvisazione jazz.

Nel corso della giornata, le vie del centro saranno attraversate anche dalla “Golden Parade – Abiti storici in cammino”, sfilata itinerante di costumi d’epoca promossa dall’associazione Concetto Armonico nell’ambito del festival Vicenza in Lirica-Contesti.

Domenica sarà invece la volta di “Golden Dance”, realizzata con BailaConTodos: il primo appuntamento è fissato alle 15.30 in piazza Castello, il secondo alle 17.30 in piazza dei Signori. Le sessioni di ballo, gratuite e aperte al pubblico, saranno seguite da un aperitivo conclusivo.

Il tour fra monumenti e botteghe artigiane

Sabato, dalle 15.30 alle 18.30, Confartigianato Imprese Vicenza e VI.ART proporranno la visita guidata “Tutte le strade partono da Tebe”. Il ritrovo sarà nel cortile del Teatro Olimpico.

Il percorso toccherà Palazzo Chiericati, corso Palladio, contrà Porti, piazza dei Signori, il quartiere delle Barche e Ponte San Michele. È prevista una tappa al laboratorio Erre Studio per conoscere la lavorazione artigianale del legno, prima dell’aperitivo conclusivo alla Pasticceria Venezia. La quota è di 20 euro; sono ammessi da dieci a quindici partecipanti e la prenotazione deve essere effettuata entro il 3 settembre.

«VIOFF Golden Road rende visibile il legame tra Vicenzaoro e la città – spiega il sindaco Giacomo Possamai –. Il percorso accompagna visitatori e cittadini attraverso il centro storico, creando un filo ideale che unisce la tradizione orafa vicentina ai luoghi simbolo di Vicenza».

Per l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, la manifestazione porta il racconto dell’oro fuori dal quartiere fieristico e lo intreccia con piazze, palazzi ed esercizi del centro, contribuendo a rafforzare Vicenza come destinazione internazionale.

Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group, sottolinea il rapporto costruito in oltre settant’anni tra Vicenzaoro e la città. Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, evidenzia le ricadute positive per negozi, bar e ristoranti, mentre Emiliano Vettore, presidente del raggruppamento comunale di Confartigianato, richiama il valore delle botteghe e dei mestieri tradizionali.

Il programma completo e aggiornato di VIOFF Golden Road è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.