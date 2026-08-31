Yacht avvolto dalle fiamme al largo di Jesolo: un diportista salva dieci persone

Un’imbarcazione di circa venti metri completamente avvolta dalle fiamme, una colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia e dieci persone, tra le quali un bambino, da portare in salvo. È accaduto nel pomeriggio di domenica 30 agosto al largo di Jesolo, nella zona del Faro.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando l’incendio è divampato a bordo dello yacht che si trovava a circa cento metri dal bagnasciuga. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni diportisti che stavano rientrando dalla Croazia verso Cavallino e hanno notato il fumo e le persone radunate a prua mentre chiedevano aiuto.

Alla guida dell’imbarcazione c’era W. B., 44 anni, padovano originario di Musile di Piave, in viaggio con la compagna, la figlia di 8 anni e un’altra coppia con figlia di 2 anni.

L’uomo si è avvicinato il più possibile allo yacht e ha lanciato un estintore, poiché quelli disponibili a bordo dell’imbarcazione incendiata erano già stati utilizzati. Insieme agli altri occupanti del suo mezzo ha quindi iniziato a trasferire e mettere in salvo le dieci persone, compreso il bambino.

Il diportista ha nel frattempo contattato via radio la Capitaneria di porto, comunicando di avere accolto a bordo i naufraghi. Seguendo le indicazioni ricevute, li ha poi accompagnati fino al pontile della Guardia costiera, vicino al Faro di Cavallino. Tutte le persone evacuate stanno bene.

Sul posto sono intervenuti la squadra del distaccamento Marittimo dei vigili del fuoco di Venezia, i sommozzatori del Nucleo regionale partiti da Mestre e l’elicottero del Reparto volo di Venezia. Il velivolo, dotato di benna, ha effettuato sganci d’acqua dall’alto nel tentativo di domare le fiamme.

Nonostante l’imponente operazione, lo yacht non ha potuto essere salvato: il fuoco lo ha completamente avvolto e l’imbarcazione si è successivamente inabissata. L’affondamento ha fatto scattare anche l’attenzione per il possibile rischio di inquinamento legato alla presenza di gasolio a bordo.