Vicenza – Cerca di forzare la porta di una casa: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Stava tentando di forzare la porta d’ingresso di un’abitazione quando è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri. Un uomo di 26 anni, nato in Germania e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata del 29 agosto 2026 a Vicenza, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio predisposti per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

Una pattuglia della Sezione radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile, impegnata nella zona di via Martiri di Belfiore, è intervenuta tempestivamente all’interno di una proprietà privata. Qui i militari hanno trovato il ventiseienne già all’opera nel tentativo di forzare la porta dell’abitazione.

Il giovane è stato immediatamente bloccato. L’intervento ha impedito che riuscisse a entrare nella casa e a sottrarre beni dall’immobile.

Dopo il fermo, il ventiseienne, già gravato da precedenti di polizia giudiziaria, è stato accompagnato negli uffici dell’Arma per gli accertamenti e le formalità previste.

Informata l’autorità giudiziaria, per l’arrestato è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e del successivo giudizio direttissimo.